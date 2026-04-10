Akylas: Ο εκπρόσωπος της Eurovision τώρα και σε πασχαλινό αυγό

Ο Akylas μετά την αποκάλυψη ότι θα συμμετάσχει ως guest star σε σήριαλ, εμφανίζεται πλέον και πάνω σε πασχαλινό αυγό συμβαδίζοντας με το πνεύμα των ημερών.

Στον λογαριασμό του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία με τον Akyla ζωγραφισμένο πάνω σε ένα πασχαλινό αυγό κάνοντας «ένα» τη γιορτινή διάθεση με τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Βέβαια είχε προηγηθεί και η κυκλοφορία λαμπάδας με τη φιγούρα του Akyla, ενώ τώρα ο ερμηνευτής του «Ferto» βρίσκεται και σε αυγό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται: «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα από τον OGAE Greece. Η μαγεία της Eurovision συναντά τη γιορτινή διάθεση, μέσα από μια ξεχωριστή δημιουργία. Μουσική, χαρά και γιορτινό κλίμα γιατί η Eurovision είναι πάντα μέρος των στιγμών μας».

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Akylas θα εμφανιστεί ως guest star σε σειρά της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής θα τραγουδήσει το «Ferto» σε ένα τηλεοπτικό γαμήλιο γλέντι που θα περιλαμβάνεται σε επεισόδιο της σειράς «Το παιδί».

Ο Akylas θα εμφανιστεί συνολικά σε δύο επεισόδια, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το ποιος θα είναι ο ρόλος του πέρα από την ερμηνεία του τραγουδιού του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα διαγωνιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας.