Αλέκος Συσσοβίτης: «Πήγα και αγόρασα 300 βιβλία, βούτηξα στη γνώση, σπούδασα μόνος μου»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης άνοιξε την καρδιά του σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Gala και τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός, Αλέκος Συσσοβίτης, μεταξύ άλλων, μίλησε για τα ταξίδια που διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του, την αγάπη του για τα βιβλία και τη γνώση, αλλά και τη διαδρομή ζωής που τον οδήγησε να βλέπει τον κόσμο πέρα από στερεότυπα και κοινωνικές συμβάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πόσο μακριά έφτασες για να το καταφέρεις;

Έχω πάει στην Αφρική δέκα φορές και το ερέθισμα ήταν μουσικό. Άκουγα μουσική από το Μάλι, πήγα στο Μάλι. Άκουγα μουσική από τη Σενεγάλη, πήγα στη Σενεγάλη. Όταν ακούς tribal, primitive, root music, πας εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Και αυτό γίνεται κυτταρικό.

Η ανάγνωση, τα βιβλία, πότε μπήκαν στη ζωή σου;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή έκλεισα την τηλεόραση και την έδωσα στον κουμπάρο μου. Πήγα και αγόρασα 300 βιβλία, βούτηξα στη γνώση, σπούδασα μόνος μου. Θέατρο, Λογοτεχνία, Ιστορία. Από τα 20 μέχρι τα 30 έμαθα τον δρόμο. Από τα 30 μέχρι τα 40 ρίχτηκα με πάθος στην ανάγνωση, στην ανακάλυψη της γνώσης. Οι περίοδοι της ζωής σε μένα πήγαν ανάποδα.

Είχες μια πορεία που πήγε κόντρα στο αναμενόμενο. Είσαι περήφανος γι’ αυτό;

Δεν θα έβαζα τη λέξη «υπερήφανος». Προτιμώ τη λέξη «ικανοποιημένος». Πλέον γνωρίζω ότι κατάφερα να δω ένα κομμάτι της ζωής πέρα από τα δικά μου στεγανά, ίσως πέρα από τον αρχικό μου προορισμό και πέρα από τα κοινωνικά πρότυπα μιας χώρας. Όταν βγαίνεις έξω, ανοίγει ο ορίζοντάς σου. Καταλαβαίνεις ότι ο εγκέφαλος έχει μεγάλο περιθώριο φαντασίας και αποδοχής. Είναι σφουγγάρι. Θέλει να ρουφήξει τα μη αναμενόμενα ερεθίσματα, το απολαμβάνει αυτό.