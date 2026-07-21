Η Ηλιάνα Ζέρβα περιγράφει την επίθεση από χελώνα καρέτα καρέτα: «Ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχίο»

Η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα μίλησε για την επίθεση που δέχτηκε προ ημερών από χελώνα καρέτα καρέτα, ενώ κολυμπούσε στο Λιμένι της Μάνης. Όπως είπε, στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, δεν πρόλαβε να αντιδράσει καθώς όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Βγήκε στην ακτή τραυματισμένη. Λουόμενοι έσπευσαν να την βοηθήσουν αλλά όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι του παραθαλάσσιου καταστήματος, αδιαφόρησαν πλήρως.

Όπως είπε η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα για τη στιγμή της επίθεσης από χελώνα καρέτα καρέτα: «Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα στη θάλασσα και ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τίποτα, ήρθε από πίσω και με άρπαξε κυριολεκτικά στο ισχίο. Ένας φίλος μου πρόλαβε μόνο να φωνάξει “έρχεται μια χελώνα πίσω σου”, αλλά όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», περιέγραψε.

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Στην προσπάθειά της να ελευθερωθεί, έβαλε το χέρι της στο στόμα της χελώνας, με αποτέλεσμα εκείνη να αφήσει το ισχίο της και να δαγκώσει το χέρι της. «Εκεί έπαθα τη μεγαλύτερη ζημιά. Έχω κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο. Προσπαθούσα να της ανοίξω το στόμα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα. Μόλις άφησε το ισχίο, κλείδωσε πάνω στο χέρι μου. Ό,τι έβρισκε μπροστά της το δάγκωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια έδειξε τα υπόλοιπα τραύματα στα χέρια της, εξηγώντας ότι αρκετά από τα σημεία παραμένουν πρησμένα. «Κάνω τον σταυρό μου που δεν ήταν κάποιο παιδάκι εκείνη τη στιγμή μέσα στο νερό. Υπήρχαν οικογένειες δίπλα μας. Θα μπορούσε να είχε συμβεί το χειρότερο» πρόσθεσε και ότι το κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή δεν της παρείχε ούτε τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες. «Οι λουόμενοι έτρεξαν να με βοηθήσουν με πάγο και ό,τι μπορούσαν. Το μαγαζί όμως δεν έφερε ούτε μπεταντίν, ούτε οινόπνευμα. Ήταν σαν να ήταν κάτι συνηθισμένο», ανέφερε.

Η Ηλιάνα Ζέρβα υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε μετά το περιστατικό, η συγκεκριμένη χελώνα έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία επειδή κάποιοι την ταΐζουν συστηματικά. «Δεν κάνει να ταΐζουμε τις θαλάσσιες χελώνες. Έχω μάθει ότι κάποιοι της δίνουν καθημερινά ψάρια και έτσι έχει αλλάξει εντελώς η συμπεριφορά της. Σε άλλα σημεία της Μάνης υπάρχουν χελώνες που ζουν φυσιολογικά και δεν ενοχλούν κανέναν. Η συγκεκριμένη έχει μεγαλώσει πολύ και φαίνεται πως έχει μπερδέψει το ψάρι με τον άνθρωπο», είπε καταληκτικά.