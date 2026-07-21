Μαρία Κίτσου: Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως

Για την προσωπική της ζωή και τα κριτήρια επιλογής συντρόφου, μίλησε μεταξύ άλλων η Μαρία Κίτσου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Hello» και τον Γιάννη Βίτσα. Αποκάλυψε πώς διέκοψε μια παλαιότερη σχέση της και τόνισε πως ο σύντροφός της, πρέπει να ξέρει να την κοντρολάρει και να την κάνει να αισθάνεται σαν βασίλισσα.

Η Μαρία Κίτσου έχει αποκαλύψει ότι δεν κάνει εύκολα σχέσεις και προτιμά να τεστάρει και να μελετά έναν πιθανό σύντροφο για 1-2 μήνες πριν προχωρήσει. Λόγω των δύσκολων και κακοποιητικών βιωμάτων που είχε με την οικογένειά της, αποκάλυψε ότι διέκοψε αμέσως σχέση στο παρελθόν, μόλις εντόπισε συμπεριφορές που της θύμισαν τον πατέρα της.

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«Για να συνδεθώ με έναν άνθρωπο θα πρέπει να είναι ευφυής, με χιούμορ και ενσυναίσθηση, ευγενής και καλός άνθρωπος και να διαθέτει μια προσωπικότητα που να μπορεί να με κοντρολάρει. Να μην πέφτει δηλαδή όταν πέφτω, να με καταλαβαίνει, να με έχει βασίλισσα, γιατί θα τον έχω κι εγώ βασιλιά. Μετράει πολύ ο πνευματικός κόσμος ενός ανθρώπου για μένα. Είμαι τρομερά εγκεφαλική», είπε η Μαρία Κίτσου.

Για την σχέση με πρώην σύντροφό της: «Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως. Είχα την ικανότητα να το αντιληφθώ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ανά περιόδους στη ζωή μου αλλά πάντα διέθετα το σθένος να κατανοώ και να διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη».

Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την κατάθλιψη, το burnout, την ινομυαλγία και την ψωρίαση, σπάζοντας τα ταμπού γύρω από τα αυτοάνοσα νοσήματα και την ψυχική υγεία.