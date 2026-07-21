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Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο πατέρας της τραγουδούν μαζί σε νυχτερινή τους έξοδο στη Σητεία της Κρήτης

«Σητεία, μπαμπάκας, ρακές, αγάπη» έγραψε η Κατερίνα Παπουτσάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της
Κατερίνα Παπουτσάκη
Κατερίνα Παπουτσάκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Κατερίνα Παπουτσάκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της και η Κρήτη ήταν αδύνατον να απουσιάσει από τον προγραμματισμό της. Ο πατέρας της, Μιχάλης Παπουτσάκης, κατάγεται από τη Σητεία και η μητέρα της, Μαρία Φραγκιαδάκη, κατάγεται από το Ηράκλειο. Η ηθοποιός έχει δηλώσει επανειλημμένα το πόσο πολύ αγαπάει την Κρήτη και φροντίζει να την επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία. 

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσάκη κάθεται δίπλα στον πατέρα της, Μιχάλη Παπουτσάκη, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Σητεία. Πατέρας και κόρη δείχνουν να το απολαμβάνουν, κοντά στην παρέα τους. 

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και καταγράφει τη στιγμή που η Κατερίνα Παπουτσάκη κι ο πατέρας της ερμηνεύουν το τραγούδι «Η μπαλάντα του Αντρίκου», γελώντας κι ανταλλάσσοντας βλέμματα κατά τη διάρκεια της κοινής τους εξόδου. 

Πάνω στο βίντεο, η Κατερίνα Παπουτσάκη έγραψε: «Σητεία, μπαμπάκας, ρακές, αγάπη. Λίγες μέρες έμειναν», εκφράζοντας τη νοσταλγία της, καθώς οι διακοπές της στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα της πλησιάζουν προς στο τέλος τους.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πρωταγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι στην εμβληματική κωμωδία «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Η μεγάλη αυτή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ περιλαμβάνει και δύο κορυφαίους σταθμούς στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου.

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