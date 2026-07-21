Γιώργος Γεροντιδάκης: Selfie σε αυτοκίνητο με την Ντορέττα Παπαδημητρίου να κοιτάζει σε άλλη κατεύθυνση

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου παραμένουν σε σχέση, που δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου. Οι δυο τους μοιράζονται όλο και συχνότερα κοινά στιγμιότυπα. Μετά το ταξίδι στην Πάρο για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και φροντίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τον ίδιο να κοιτάει τον φακό, ενώ είχε καθίσει στη θέση του οδηγού. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ φαίνεται να χαμογελάει κοιτάζοντας σε άλλη κατεύθυνση.

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Στις αρχές του καλοκαιριού ταξίδεψαν στην Αμερική για την πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα». Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Πάρο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν λίγο πριν από τη γαμήλια τελετή, η Ντορέττα Παπαδημητρίου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εμφάνιση του συντρόφου της, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ντύθηκε λες και παντρευόμαστε».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχουν ήδη δρομολογήσει τα επόμενα βήματά τους για τη νέα τηλεοπτική σεζόν 2026-2027. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, θα επικεντρωθούν στα επαγγελματικά τους.

«Δεν είναι φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα. Δεν με ενοχλεί να με ρωτάνε απλά εγώ από την πλευρά μου μπορεί να είμαι βαρετή. Απαντώ κατάλληλα», είχε αποκαλύψει πρόσφατα για τη σχέση τους η Nτορέττα Παπαδημητρίου.

«Η σχέση μας είναι μια όμορφη συγκυρία, αλλά δε μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες», είχε δηλώσει σε δική του συνέντευξη ο Γιώργος Γεροντιδάκης.