Lifestyle

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι ανέμελες διακοπές στη Σίφνο και το δημόσιο ευχαριστώ για την ονομαστική της γιορτή

«Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου.. σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές», έγραψε το μοντέλο
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
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Στις διακοπές της στη Σίφνο γιόρτασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την ονομαστική της εορτή ανήμερα του Προφήτη Ηλία (20/7/2026), απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μετά την απαιτητική σεζόν.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν ευχές για τη γιορτή της.

«Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου.. σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια!!

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή. Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί nameday», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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