Ντίνα Νικολάου για τον σύζυγό της: Όποιος πει ότι είναι με έναν άνθρωπο 35 χρόνια και όλα ήταν ρόδινα, λέει ψέματα

Η Ντίνα Νικολάου και ο σύζυγός της Κώστας Γρηγοριάδης είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια. Γνωρίστηκαν στο Παρίσι, όταν εκείνη ήταν 23 ετών και εκείνος 27. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, όπως ανέφερε η σεφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Oκmag». Οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν με αμοιβαίες υποχωρήσεις και κατανόηση.

Όπως ανέφερε η Ντίνα Νικολάου, κάθε σχέση και κάθε γάμος περνάει από διάφορες φάσεις στο πέρασμα του χρόνου. Το ίδιο και ο δικός της. Το γεγονός πως οι δυο τους κάνουν διαφορετικές δουλειές, ήταν κάτι που ίσως βοήθησε στο να ξεπεραστούν δυσκολίες και κρίσεις.

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Η Ντίνα Νικολάου είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιτυχημένες Ελληνίδες σεφ, συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής και τηλεοπτικές προσωπικότητες, γνωστή ως «πρέσβειρα» της ελληνικής γεύσης στο εξωτερικό. Ο Κώστας Γρηγοριάδης είναι διπλωμάτης και στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών. Η φύση της δουλειάς του συνέβαλε στο να μοιράζεται η ζωή της οικογένειας ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα. Όσο εκείνος βρισκόταν σε αποστολές, η σεφ διοικούσε τα εστιατόριά της.

Πώς γνωρίστηκες με τον καλό σου, τον σύζυγό σου, τον Κώστα; Είστε ένα πολύ όμορφο ζευγάρι.

Γνωριστήκαμε στο Παρίσι, ναι. Ήταν σε πόστο, στο ελληνικό προξενείο, ο Κώστας εκεί, γιατί δουλεύει στο Υπουργείο Επιστερικών.Εγώ ήμουν στη φάση που ήμουν φοιτήτρια. Τέλειωνα το μεταπτυχιακό πριν τη μαγειρική, το δεύτερο μεταπτυχιακό. Ήμουν πιτσιρίκα. Βρεθήκαμε σε ένα πάρτι, τυχαία, από άλλες παρέες, και κολλήσαμε. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Και από τότε είμαστε μαζί.

Όλες οι σχέσεις περνάνε πάρα πολλές στάδια και πάρα πολλές φάσεις και περνάνε από πολλές δυσκολίες. Όποιος πει ότι είναι μαζί με έναν άνθρωπο 35 χρόνια και όλα ήταν ρόδινα, λέει ψέματα. Εμείς όμως τι καταλάβαμε από πολύ νωρίς; Πρώτον, είχαμε την τύχη να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι ταυτόχρονα. Και απ’ την άλλη, το ότι ο καθένας είχε διαφορετική δουλειά, εργασία, αλλά με πάθος, νομίζω ότι αυτό μας έσωσε.