Αλεξάνδρα Αϊδίνη και Σπύρος Γιανναράς έγιναν για πρώτη φορά γονείς – Γέννησε κοριτσάκι η ηθοποιός

Αλεξάνδρα Αϊδίνη και Σπύρος Γιανναράς έγιναν γονείς προ ημερών, χωρίς να επιδιώξουν δημοσιότητα σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή τους. Η ηθοποιός γέννησε κοριτσάκι, που θα πάρει το όνομα Τατιάνα, όπως αποκάλυψε ο ευτυχισμένος πατέρας στην πρώτη του ανάρτηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στο ένθετο Real life, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο σύντροφος της, Σπύρος Γιανναράς απέκτησαν τον πρώτο καρπό του έρωτα τους στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Η δημοφιλής ηθοποιός γέννησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τόσο εκείνη όσο και ο διακεκριμένος συγγραφέας σύζυγός της, φρόντισαν να μείνει κρυφή η εγκυμοσύνη και τους εννιά μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη συμμετείχε στο ξεκίνημα της σεζόν σε θεατρική παράσταση από την οποία, ωστόσο, αντικαταστάθηκε με εσωτερική αλλαγή λόγω της εγκυμοσύνης. Πλέον το ευτυχισμένο ζευγάρι ξεκινάει το νέο και πιο όμορφο κεφάλαιο, ενσωματώνοντας την γονεϊκότητα στον έρωτα και στην καθημερινότητα τους.

Ο Σπύρος Γιανναράς είχε ανακοινώσει τα ευχάριστα μέσα από τον λογαριασμό του στο Facenook γράφοντας: «Ήρθε η Τατιάνα μας: Δόξα τω Θεώ!».

Ο Σπύρος Γιανναράς με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη είναι μαζί από το 2023. Αποφεύγουν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και πολύ περισσότερο τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.