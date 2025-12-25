Αλεξάνδρα Νίκα: Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου, ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο άνθρωπός μου

Η Αλεξάνδρα Νίκα έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε για την ευτυχισμένη οικογένεια που έχει χτίσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή μίλησε στο περιοδικό Gala, με αφορμή την κυκλοφορία της πρώτης της συλλογής με πιτζάμες. Όπως εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα ήξερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν ο άντρας της ζωής της και νιώθει μεγάλη ευλογία που βιώνει τη χαρά της μητρότητας.

«Η μητρότητα είναι κάτι μοναδικό. Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Παρά τις δυσκολίες και το ξενύχτι, το βλέμμα του, τα πρώτα του λογάκια, η αγκαλιά του με κάνουν να τα ξεχνάω όλα», εξομολογήθηκε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού.

«Είμαι σίγουρα μια μαμά – κουκουβάγια, ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει “γκολ”, να μιλάει όπως τα Minions, να ξεκαρδίζεται με το παραμικρό. Να κρατάει την κουβερτούλα του και να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου», είπε ακόμα για τον γιο της.

«Η μητρότητα σε νεαρή ηλικία ήταν συνειδητή απόφαση. Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή», εξομολογήθηκε ακόμα η Αλεξάνδρα Νίκα.

«Περνάμε τον χρόνο μας με παιχνίδι και απλά πράγματα στο σπίτι. Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι μεγαλώνει το παιδί μας μέσα σε αγάπη, φροντίδα και μια ήρεμη καθημερινότητα», δήλωσε στη συνέχεια.

«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι κάτι που εκείνος το ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν πόσο απλός είναι», είπε ακόμα για τον αγαπημένο της σύζυγο η Αλεξάνδρα Νίκα.