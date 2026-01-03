Αλεξάνδρα Νίκα: Ποζάρει με τον γιο της, Βασίλη Αργυρό και δείχνει τη βασιλόπιτα που έκοψαν στο σπίτι τους

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο γιος της Βασίλης Αργυρός, στην πρώτη εικόνα που δημοσιοποίησε η ευτυχισμένη μαμά, μέσα στο 2026. Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν από τα πιο όμορφα και γλυκά, τόσο για την ίδια, όσο και για τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο ενός έτους γιος τους, Βασίλη Αργυρός, έχει δώσει άλλο νόημα στις ζωές τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram ένα post αγκαλιά με τον μικρό Βασίλη. Σε μια δεύτερη εικόνα φαίνεται η βασιλόπιτα που έκοψαν στο σπίτι, μετά την έλευση του 2026.

Η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή μίλησε προ ημερών στο περιοδικό «Gala», με αφορμή την κυκλοφορία της πρώτης της συλλογής με πιτζάμες. Όπως εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα, ήξερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν ο άντρας της ζωής της και νιώθει μεγάλη ευλογία που βιώνει τη χαρά της μητρότητας.

«Η μητρότητα σε νεαρή ηλικία ήταν συνειδητή απόφαση. Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή», εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Προ ημερών, η Αλεξάνδρα Νίκα έφτιαξε ειδική μπλούζα των Μπρούκλιν Νετς στον μικρό Βασίλη, με αφορμή τη συναυλία του συζύγου της, όπου στην πλάτη έγραφε το όνομα του «Αργυρός».