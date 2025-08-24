Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη για την μάχη με τον καρκίνο – «Μη χάνετε την πίστη σας»

Σε ηλικία μόλις 41 χρόνων, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Η σύντροφος του γνωστού ποδοσφαιριστή, τα τελευταία χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου «έσβησε» το Σάββατο (23.08.2025) βυθίζοντας στην θλίψη την οικογένειά της, τους αγαπημένους της και τον Ντέμη Νικολαΐδη. Από την ημέρα που έγινε η διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ανέβαζε συχνά αναρτήσεις στα social media μιλώντας για τον αγώνα της και την πίστη που κανένας δεν πρέπει να χάνει σε τέτοιες στιγμές.

Τον Φλεβάρη, στην Παγκόσμια Ημέρα του Καρκίνου, είχε ανεβάσει φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, γράφοντας στη λεζάντα: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε!».

Όταν πάλι έκλεισε τα 40 της χρόνια, ανέβασε σχετική φωτογραφία στο Instagram που τη συνόδευσε με μία λεζάντα, μιλώντας για τον αγώνα που δίνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

«Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι. Η αγωνία και ο φόβος για κάτι άγνωστο ακόμα μεγαλύτερο. Όταν όμως έχεις τον άνθρωπο σου να σου κρατάει το χέρι κάθε στιγμή για μήνες, όταν παίρνεις τόση αγάπη από οικογένεια και φίλους ακούγοντας να σου λένε πόσο γενναία είσαι και ότι εσύ είσαι η δύναμη τους, τότε όλα γίνονται λιγότερο δύσκολα. Κι εγώ για όλους αυτούς τήρησα την υπόσχεση μου!

Άλλωστε μόνη μου δε θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά! Στα 40 μου -τα πιο σημαντικά γενέθλια μου μέχρι τώρα- δίνω κι εγώ τη μάχη μου! Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω όπως πάντα και “όλα μοιάζουν καλοκαίρι” ξανά! Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας οποία κι αν είναι. Ps: #mycaptain Θα κερδίσω εγώ και για τους δυο!», είχε γράψει.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν η σύντροφος που βρισκόταν στο πλευρό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για περίπου 2,5 χρόνια.

Ντέμης Νικολαΐδης και Αλεξάνδρα Νικολαΐδου γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023 αλλά πάντα προσπαθούσαν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητητας.