Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έφυγε χθες Σάββατο (23.08.2025) από τη ζωή, μετά από έναν γενναίο αγώνα με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης.

Ωστόσο, είχε κάνει και ένα «πέρασμα» από την ελληνική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1 «Καληνύχτα μαμά», η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1996 – 1997 με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.

