Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονίζει το μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για την απώλεια της φίλης της

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια της φίλης της, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Με λόγια καρδιάς, εξέφρασε την αγάπη και τον θαυμασμό που ένιωθε για εκείνη, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, αισιοδοξία και δύναμη ψυχής.

Το κείμενό της Κατερίνας Καινούργιου «ραγίζει» καρδιές, καθώς αποτυπώνει πόσο δύσκολος είναι ο αποχωρισμός και πόσο έντονα θα ζει πλέον η παρουσία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου μέσα από τις αναμνήσεις και την αγάπη όσων την γνώρισαν.

Η 41χρονη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας πόνο στους ανθρώπους που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν.

Το συγκινητικό μήνυμα

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους.

Πάλεψες σαν λιοντάρι, αστέρι μου… με όλη τη δύναμη της ψυχής σου… Ήσουν πιο δυνατή απ’ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους. Αγαπήθηκες τόσο πολύ, όσο κανένας άλλος, από την οικογένειά σου, από όλους εμάς τους φίλους σου, από τον υπέροχο σύντροφό σου. Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι’ αυτόν τον κόσμο… πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη και αγάπη για όλους. Τόσο όμορφη μέσα κι έξω, όσο καμία άλλη. Ήσουν πάντα εκεί για όλους.

Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου. Οι στιγμές μας άπειρες και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό.

Αν τα δάκρυά μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις έναν δρόμο, θα σκαρφάλωνα στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά. Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρά μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη και να τα ομορφαίνεις όπως έκανες πάντα. Καλό παράδεισο, άγγελέ μου, να προσέχεις εκεί ψηλά».