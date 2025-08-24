Lifestyle

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονίζει το μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για την απώλεια της φίλης της

Βαθιά θλίψη για την παρουσιάστρια, η οποία αποχαιρετά τη στενή της φίλη
Η Κατερίνα Καινούργιου και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
Η Κατερίνα Καινούργιου και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια της φίλης της, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Με λόγια καρδιάς, εξέφρασε την αγάπη και τον θαυμασμό που ένιωθε για εκείνη, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, αισιοδοξία και δύναμη ψυχής.

Το κείμενό της Κατερίνας Καινούργιου «ραγίζει» καρδιές, καθώς αποτυπώνει πόσο δύσκολος είναι ο αποχωρισμός και πόσο έντονα θα ζει πλέον η παρουσία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου μέσα από τις αναμνήσεις και την αγάπη όσων την γνώρισαν.

Η 41χρονη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας πόνο στους ανθρώπους που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν.

 
 
 
 
 
Το συγκινητικό μήνυμα

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους.

Πάλεψες σαν λιοντάρι, αστέρι μου… με όλη τη δύναμη της ψυχής σου… Ήσουν πιο δυνατή απ’ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους. Αγαπήθηκες τόσο πολύ, όσο κανένας άλλος, από την οικογένειά σου, από όλους εμάς τους φίλους σου, από τον υπέροχο σύντροφό σου. Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι’ αυτόν τον κόσμο… πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη και αγάπη για όλους. Τόσο όμορφη μέσα κι έξω, όσο καμία άλλη. Ήσουν πάντα εκεί για όλους.

Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου. Οι στιγμές μας άπειρες και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό.

Αν τα δάκρυά μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις έναν δρόμο, θα σκαρφάλωνα στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά. Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρά μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη και να τα ομορφαίνεις όπως έκανες πάντα. Καλό παράδεισο, άγγελέ μου, να προσέχεις εκεί ψηλά».

Lifestyle
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Γαβαλάς και Ελευθερία Κοντογεώργη: Τίτλοι τέλους στον γάμο τους μετά από τρία χρόνια
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια έγγαμου βίου, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και η Ελευθερία Κοντογεώργη αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, όπως επιβεβαίωσε ο ηθοποιός σε επικοινωνία με το TLIFE
Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς 2
Ήβη Αδάμου: «Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι» – Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Μιχάλη Κουινέλη
Η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της σε συνέντευξή της, μιλώντας για τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη, την κόρη τους Ανατολή – Νεφέλη και την καθημερινότητα μακριά από την Αθήνα
Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη για την μάχη με τον καρκίνο – «Μη χάνετε την πίστη σας»
«Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω όπως πάντα και "όλα μοιάζουν καλοκαίρι" ξανά!», είχε γράψει σε ανάρτηση η 41χρονη
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου / Ντέμης Νικολαΐδης 3
