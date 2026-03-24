Αλεξάνδρα Ούστα: Η μητέρα μου πέθανε στην κλινική που είχε μπει για απεξάρτηση από το αλκοόλ

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Αλεξάνδρα Ούστα και μίλησε για το πρόβλημα που είχε η μητέρα της με το αλκοόλ, το οποίο δεν κατάφερε να ξεπεράσει μέχρι το τέλος της ζωής της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «50 Λεπτά» της Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube και αναφέρθηκε στην απουσία του πατέρα της από τη ζωή της. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Ούστα μίλησε για τη μάχη που έδωσε η μητέρα της με το αλκοόλ, σημειώνοντας ότι πέθανε τελικά μέσα στην κλινική απεξάρτησης.

«Ζούσα σε μονογονεϊκή οικογένεια, έμενα με τη μητέρα μου. Οι γονείς μου είχαν διαμάχες, ενώ ήταν χωρισμένοι. Δεν ένιωσα ποτέ στεναχώρια για την απουσία του πατέρα μου. Δεν ένιωσα ότι μου λείπει. Αυτή τη συνθήκη ήξερα σε όλη μου τη ζωή. Δεν ήταν ότι δεν είχα πάρει αγάπη», εξομολογήθηκε αρχικά η Αλεξάνδρα Ούστα.

Παράλληλα, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα εξήγησε πώς η μητέρα της εθίστηκε στο αλκοόλ.

«Κάποια στιγμή στην ενηλικίωση μου ξεκινάει να μπαίνει στην οικογένεια το θέμα του αλκοόλ, αλλά όχι σε εμένα, στη μητέρα μου. Είχε περάσει ένα πρόβλημα υγείας και ενδεχομένως μια κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να βρει τη “λύση” στο αλκοόλ. Αρχικά έπινε κοινωνικά, αλλά μετά ξεκίνησε σε καθημερινή βάση. Πήρε καιρό μέχρι να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αλκοολικός. Το δυσάρεστο είναι ότι έγινε σε μια περίοδο που δεν υπήρξε τόση ενημέρωση. Δεν γνωρίζαμε ούτε για θέματα ψυχικής υγείας, ούτε για εξάρτηση σε ουσίες», δήλωσε.

«Οι φορές που μπήκα στη θέση να της πω ότι είχε πρόβλημα, ήταν πολλές αλλά ήταν σαν να μιλάω σε τοίχο, δεν υπήρχε η δυνατότητα αποδοχής. Έκανε κάποιες προσπάθειες να δει ψυχιάτρους, αλλά αντί να βοηθηθεί, την έκανα πολύ χειρότερα. Εκεί που της έδιναν φάρμακα με κόκκινη γραμμή για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί, εκείνη έφτασε στο σημείο να τα παίρνει και τα δύο, με αποτέλεσμα να γίνει χειρότερα. Κάποια στιγμή είχα κουραστεί και εγώ ψυχικά, δεν ήξερα πώς μπορώ να βοηθήσω», πρόσθεσε η Αλεξάνδρα Ούστα.

Επίσης ανέφερε ότι αποφάσισε να φύγει από το σπίτι και ύστερα από 3 μήνες η μητέρα της έφυγε από τη ζωή, ενώ εκείνη ήταν μόλις 26 ετών.

«Κάποια στιγμή, λοιπόν, αποφάσισα να φύγω από το σπίτι για να μπορέσω να βοηθήσω και τον εαυτό μου από όλο αυτό. Έφυγα από το σπίτι και μετά από 3 μήνες πέθανε η μαμά μου. Τότε ήμουν 26 ετών. Εκεί κατάλαβα ότι θα είμαι μόνη μου. Έφαγα ένα χαστούκι και έφυγα κάτω από τη γη», αποκάλυψε η Αλεξάνδρα Ούστα.

«Πέθανε μέσα στην κλινική που είχε μπει για απεξάρτηση. Ήταν τόσο ζορισμένος ο οργανισμός της που δεν άντεξε. Μετά είχα αλλεπάλληλες απώλειες. Ξεκίνησε με τον θάνατο του παππού μου, μετά με τη μητέρα μου, μετά με τη γιαγιά μου, μετά τον σύντροφό μου, μετά τον πατέρα μου», εξομολογήθηκε ακόμα, αναφερόμενη και στην απώλεια του Σάκη Μπουλά, με τον οποίο ήταν ζευγάρι για αρκετά χρόνια.

Τέλος, η Αλεξάνδρα Ούστα δήλωσε ότι και ο πατέρας της είχε θέμα με το αλκοόλ και πέθανε από αυτό…

«Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή για τον ίδιο λόγο με τη μητέρα μου, είχε θέμα με το αλκοόλ. Μεγάλη ταλαιπωρία. Για κάποιο λόγο ένιωθα εξοικειωμένη με τον θάνατο. Παρόλο που με τον πατέρα μου δε μεγάλωσα στο ίδιο σπίτι, ήταν πολύ ενοχλητικό να με παίρνει ενώ έχει πιει.

Μετά από όλα αυτά είχαν αλλάξει πολλά πράγματα και στη συμπεριφορά μου. Είχα γίνει πολύ ξινή, κακιά και αγενής με τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου, δεν με αναγνώριζα», δήλωσε η Αλεξάνδρα Ούστα.