Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Έμεινα έγκυος μετά τα 40 αλλά είχα μία παλίνδρομη κύηση και δεν προχώρησε»

Την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου υποδέχθηκε η Κατερίνα Καινούργιου νωρίτερα σήμερα (2/3/2026) στην πρωινή της εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή τη θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει στη Θεσσαλονίκη.

Η ηθοποιός, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μίλησε για την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της υποκριτικής και μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τον ρόλο της στους «Δυο Ξένους», ενώ στα προσωπικά της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου.

«Εγώ ουσιαστικά δεν ήθελα να γίνω μαμά, γιατί ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουνα πάρα πολύ. Φοβόμουνα όλη αυτή την ευθύνη. Αισθανόμουνα ότι δε θα μπορούσα να τα κατάφερνα. Επειδή είμαι πολύ υπεύθυνος άνθρωπος, γι’ αυτό φοβόμουνα. Ξέρεις, κάποια στιγμή που έμεινα έγκυος βέβαια, μετά τα 40 εν πάση περιπτώσει, είχα μία παλίνδρομη κύηση και δεν προχώρησε», εξομολογείται η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

«Το χειρότερο από όλα βέβαια ήταν ότι είχα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη μέρα που πήγα στο γιατρό να με δει, μου ‘πε ότι έχω παλίνδρομη κύηση και πρέπει την άλλη μέρα το πρωί, Πέμπτη το πρωί δηλαδή, να βγάλουμε το παιδί, να κάνουμε απόξεση.

Και είχα το βράδυ πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί είσαι στο χειρουργείο στην Αθήνα, κάνεις όλο αυτό, το οποίο πραγματικά δεν ήταν ευχάριστο, και το βράδυ πρέπει να παίξεις στο θέατρο», αφηγείται.

«Αυτή την περίοδο είμαι μόνη, όμως δεν έχει τελειώσει καθόλου το κομμάτι του γάμου. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας καλός σύντροφος. Από κει και πέρα, όλα είναι ανοιχτά», παραδέχεται η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο κλείσιμο της συνέντευξης.