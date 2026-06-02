Η Δήμητρα Κατσαφάδου στο νοσοκομείο, έκανε χειρουργική επέμβαση: «Όλα πήγαν καλά»

Σε μία χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Δήμητρα Κατσαφάδου, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσω του Instagram.

Την Τρίτη (01.06.2026) η γνωστή επιχειρηματίας δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου, αναφέροντας στους followers της ότι όλα πήγαν καλά. Η Δήμητρα Κατσαφάδου δεν ανέφερε τον λόγο που χρειάστηκε να χειρουργηθεί, ωστόσο τόνισε ότι η επέμβαση δε σχετίζεται με κάποια νόσο.

«Όλα πήγαν καλά αγάπες μου… Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω!

Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά! Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο…

Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία ψυχική και σωματική… Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής… Μην ανησυχήσετε! Δε σχετίζεται με κάποια νόσο! Όλα είναι υπέροχα!

Δε σας αγαπάω απλά… σας λατρεύω!», έγραψε στην ανάρτησή της η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Μάλιστα, η Δήμητρα Κατσαφάδου, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, είχε μαζί της στο νοσοκομείο φωτογραφίες αγίων και του Ιησού, καθώς είναι βαθιά θρησκευόμενη.

«Και στον άσσο να μείνω, εγώ θα τα ξανακάνω με την αγάπη του κόσμου. Τάμα μου είναι να τα δώσω όλα και θα το δείτε και δεσμεύομαι δημόσια. Αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Σημασία είχε όταν είχα 20 ευρώ στην τσέπη που τα έδινα στον οδοκαθαριστή στον δρόμο», είχε δηλώσει πρόσφατα η Δήμητρα Κατσαφάδου σε συνέντευξη της.