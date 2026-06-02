H Έλενα Τσαγκρινού επιβεβαιώσε τη σχέση της τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – Η πρώτη κοινή φωτογραφία

Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού είναι το νέο hot ζευγάρι της ελληνικής showbiz.

Η γνωστή τραγουδίστρια την Τρίτη (02.06.2026) ανέβασε στο Instagram την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πράγματι ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Στις 21 Μαΐου, η Έλενα Τσαγκρινού είχε λάβει ως δώρο μια τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα πολύ τρυφερό μήνυμα από τον γνωστό παρουσιαστή.

Ωστόσο, οι δυο τους έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τον δεσμό του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητα.

Παρόλα αυτά η τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τον αγαπημένο της, την οποία ποζάρουν χαμογελαστοί και δείχνουν το φαγητό που παρήγγειλαν σε κοινή τους έξοδο.

Μάλιστα την πρώτη τους δημόσια κοινή φωτογραφία έκανε repost στον δικό του λογαριασμό και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Είναι ακατόρθωτο το σενάριο ενός νέου έρωτα αυτή την περίοδο! Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μου για το παιδί μου, κάθε στιγμή μαζί του είναι ανεπανάληπτη, οπότε δεν μπορώ να αφήσω χώρο σε κάτι τέτοιο», δήλωνε τον περασμένο Απρίλιο η Έλενα Τσαγκρινού σε νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.