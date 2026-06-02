H Dua Lipa έκανε ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Callum Turner

H Dua Lipa και ο Callum Turner / ΑΠΕ / EPA / NINA PROMMER
H Dua Lipa παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Callum Turner με πολιτικό γάμο την Κυριακή (31.05.2026), ύστερα από δυόμισι χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία.

Η λιτή τελετή του γάμου τους έγινε στο δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν στο Λονδίνο και το ζευγάρι είχε στο πλευρό του ελάχιστους φίλους και συγγενείς. Μερικές ημέρα μετά τον γάμο, την Τρίτη (02.06.2026) η Dua Lipa μοιράστηκε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Callum Turner.

«31.05.2026», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα βάζοντας δίπλα μία λευκή καρδιά. 

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η διάσημη τραγουδίστρια έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της.

 
 
 
 
 
Η εφημερίδα The Sun εξασφάλισε πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο, στις οποίες η Dua φορούσε ένα ειδικά ραμμένο σύνολο υψηλής ραπτικής Schiaparelli, το οποίο αποτελούνταν από λευκό ταγέρ, λευκή μακριά φούστα. Για παπούτσια επέλεξε απλές λευκές γόβες στιλέτο του οίκου Christian Louboutin ενώ η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει λευκά γάντια, καθώς και ένα εντυπωσιακό μεγάλο λευκό καπέλο για να ολοκληρώσει την νυφική της εμφάνιση.

