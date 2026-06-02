Παναγιώτα Βλαντή: Είμαι ερωτευμένη με τον σύζυγό μου, είναι ο άνθρωπός μου και τον θαυμάζω πολύ

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Παναγιώτα Βλαντή και αναφέρθηκε τόσο στο ξεκίνημα της καριέρας της και την προσπάθεια που έκανε ώστε να γίνει καλή ηθοποιός όσο και στην ευτυχία που βιώνει τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Βλάχου.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα μίλησε στην εκπομπή που έχει ο make up artist Παντελής Τουτουντζής στο Υoutube και αποκάλυψε – μεταξύ άλλων – ότι κόντεψε να αρνηθεί τον ρόλο της Σιλβή στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» για προσωπικούς λόγους. Παράλληλα, η Παναγιώτα Βλαντή έκανε μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, η Παναγιώτα Βλαντή παραδέχτηκε ότι στο ξεκίνημα της καριέρας της χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να γίνει καλή ηθοποιός.

«Δεν ήμουν καλή (σ.σ. ηθοποιός). Δούλεψα πολύ για να είμαι καλή. Δούλεψα πάρα πολύ για να είμαι καλή. Νομίζω ότι το συν ήταν η παρουσία μου και μετά η σκληρή δουλειά μου. Πρώτα όμως θεωρώ ότι ήταν το παρουσιαστικό μου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Την ομορφιά τη θεωρώ ένα πολύ καλό διαβατήριο σε αυτή τη δουλειά. Αυτό δεν πάει μόνο του, αλλά βοηθάει πάρα πολύ…Τον φακό τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η τηλεόραση από το θέατρο… Ήμουν ευλογημένη γιατί έκανα πολλά πράγματα στην τηλεόραση».

«Έχω υπάρξει σε πολύ καλές σχέσεις και σε πολύ δύσκολες. Δεν καταλαβαίνουν εύκολα κάποιοι αυτή τη δουλειά. Είναι δύσκολο. Θα μου πεις γιατί μένεις σε μια τέτοια σχέση… Όλοι έχουμε περάσει από τοξικές σχέσεις που δεν τις καταλαβαίνουμε ή τις καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε το θάρρος και τη δύναμη να τις κόψουμε. Η ψυχανάλυση με βοήθησε στο να μάθω να φεύγω από τοξικές σχέσεις, μέχρι τότε ταλαιπωριόμουν… Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο, το μόνο που θα άλλαζα, θα ήταν ο χρόνος, η διάρκεια που έμεινα. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι που σε κάνει να μένεις σε μια τέτοια σχέση… Υπάρχει ανασφάλεια, πολύς κόσμος την έχει… Η συνήθεια είναι μεγάλη αρρώστια, γιατί δεν καταλαβαίνεις αν είναι συνήθεια ή αγάπη… Είμαι ευτυχισμένη. Και δε λέω μεγάλα λόγια… Λέω “όσο πάει”», δήλωσε ακόμα η Παναγιώτα Βλαντή για τις σχέσεις που είχε στο παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Eπίσης, η καταξιωμένη ηθοποιός έκανε και μία αποκάλυψη για τον ρόλο της Σιλβή στη σειρά «Μαύρα Μεσάνυχτα».

«Δεν ήμουν καλά στα προσωπικά μου. Ήμουν σε μια κατάσταση που χώριζα και δε χώριζα. Το ήθελα πάρα πολύ αλλά ήμουν πολύ μετέωρη ψυχολογικά. Θα μπορούσα να έχω αρνηθεί τον ρόλο. Έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω, πώς πρέπει να προχωρήσω. Ήμουν σε ένα σταυροδρόμι», είπε για τον ρόλο που υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Παράλληλα, η Παναγιώτα Βλαντή μίλησε και για τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο.

«Είμαι ερωτευμένη… Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δε θέλει να μιλάω γι’ αυτόν. Ντρέπεται. Ασχολείται με τις κατασκευές οικοδομών. Είμαστε μαζί 7 χρόνια. Μας βλέπω πολύ καλά μαζί. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ σεμνός, με πολλή δύναμη, ήρεμη δύναμη και δείχνει απόλυτο σεβασμό σε αυτό που κάνω. Είναι πολύ υποστηρικτικός. Εγώ νιώθω μεγάλο θαυμασμό.

Ο Γιάννης δεν βγαίνει στα social, όποιες φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει είναι αυτές που έχουν βγει από τον γάμο μας. Είναι ο άνθρωπός μου. Για μένα είναι έρωτας… Δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι περάσαμε στο άλλο στάδιο, δεν ξέρω τι είναι το άλλο στάδιο. Υπάρχει αγάπη και νοιάξιμο, αλλά υπάρχει και έρωτας. Tον θαυμάζω πολύ», εξομολογήθηκε η Παναγιώτα Βλαντή.