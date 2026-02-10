Αλέξανδρος Λογοθέτης για Ευσταθία Τσαπαρέλη: Δεν είμαστε πια μαζί, περάσαμε πολλά μέχρι να πάρουμε την απόφαση

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Με τον Ρένο» του One Channel, το βράδυ της Δευτέρας (09-02-2026) και αποκάλυψε πως έχει χωρίσει από την Ευσταθία Τσαπαρέλη. Οι δυο τους είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και είχαν αποκτήσει ένα παιδί. Οι σχέσεις τους, όπως ανέφερε ο ηθοποιός παραμένουν άριστες μετά τον χωρισμό τους.

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε άλλη γυναίκα να γίνει η μητέρα του παιδιού του. Είχε μόνο καλά λόγια να πει για την Ευσταθία Τσαπαρέλη. «Αφού αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άνδρα».

«Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού» παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης τόνισε πως η απόφαση δεν ήταν εύκολη και πως προηγήθηκε μεγάλη εσωτερική διεργασία: «Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο να προχωρήσει η πρώην σύζυγός του στη ζωή της, παραδέχτηκε: «Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση και αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις».

Κλείνοντας, σημείωσε πως σήμερα βρίσκονται και οι δύο σε μια φάση ισορροπίας: «Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Και νομίζω και η Ευσταθία. Είμαστε πολύ καλά σε αυτό».

Στο παρελθόν, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην Ευσταθία Τσαπαρέλη, για την εκπομπή «Μαμα-δες», της ΕΡΤ.