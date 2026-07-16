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Εύη Αδάμ: Με την κόρη της, Δανάη Λιβιεράτου στα σοκάκια της Μυκόνου

Μαμά και κόρη απολαμβάνουν τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού σε ήρεμη και χαλαρή διάθεση
Η Εύη Αδάμ και η Δανάη Λιβιεράτου
Η Εύη Αδάμ και η Δανάη Λιβιεράτου / Mykonos Live TV
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Η Εύη Αδάμ και η πανέμορφη κόρης της, Δανάη Λιβιεράτου «πιάστηκαν» από την κάμερα Mykonos Live TV να περπατάνε στα Ματογιάννια της Μυκόνου.

Η Εύη Αδάμ επισκέφθηκε το νησί της Μυκόνου για να δει την παράσταση της κόρη της, Δανάη Λιβιεράτου καθώς εμφανίζεται στο εντυπωσιακό καμπαρέ σόου «Spectacularrr».

Στο βίντεο, μαμά και κόρη απολαμβάνουν τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού σε ήρεμη και χαλαρή διάθεση.

Η 23χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ που έχει κληρονομήσει το ταλέντο του πατέρα της στη μουσική, φαίνεται πως έχει χαράξει ήδη τη δική της πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο, κάτι που δείχνει να απολαμβάνει ιδιαιτέρως.

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