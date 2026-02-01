Lifestyle

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν έχω να συγχωρέσω κάτι, δεν είμαι εκκλησία

«Αν τον έχουν φωνάξει στο θέατρο, εκείνος θα κρίνει τι θα κάνει στη ζωή του» είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης
Αλέξανδρος Μπουρδούμης
Αλέξανδρος Μπουρδούμης / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Πέτρος Φιλιππίδης είχαν συνεργαστεί το 2021 στη σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» της ΕΡΤ, λίγο πριν ξεκινήσει η δικαστική περιπέτεια του 63χρονου σήμερα ηθοποιού, που απασχόλησε έντονα. Σχεδόν 5 χρόνια μετά, ο πρώην σύζυγος της Λένας Δροσάκη ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που θέλουν τον άλλοτε συμπρωταγωνιστή του να επιστρέφει στο θέατρο.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha και τόνισε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης, είναι αυτός που θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα που θα κάνει στην επαγγελματική πορεία του. Ο ίδιος είπε με νόημα πως δεν είναι εκκλησία για να τον συγχωρέσει.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Πέτρο Φιλιππίδη και το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Ήταν μία υπόθεση που ήταν στη δική μας τη ζωή πολύ έντονη, αλλά ολοκλήρωσε τον κύκλο της, οι αποφάσεις πάρθηκαν και δεν μπορείς να μείνεις περισσότερο σε αυτό. Αν τον έχουν φωνάξει, εκείνος θα κρίνει τι θα κάνει στη ζωή του. Το θέατρο είναι λίγο σαν την εκκλησία. Αν κάποιος μπορεί να επιστρέψει και το θέατρο να τον αγκαλιάσει πάλι, αυτό θα το πει και το κοινό φαντάζομαι». 

Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε εάν τον συγχωρεί, ο ηθοποιός του απάντησε: «Εγώ να τον συγχωρέσω; Γιατί να τον συγχωρέσω; Δεν έχω να συγχωρέσω κάτι, δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω κανέναν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης απάντησε και για τη δήλωση της πρώην συζύγου του, Λένας Δροσάκη, πως ένιωθε ντροπή μετά το διαζύγιό τους: «Καταλαβαίνω πώς το λέει. Το λέει από τη θέση της γυναίκας, ότι “δεν κατάφερε να κρατήσει την οικογένειά της”.

Το ότι μπορεί να ένιωσε ντροπή είναι ένα δικό της συναίσθημα. Το σέβομαι απόλυτα και το κατανοώ, αλλά η ίδια έχει αποδείξει ότι είναι μία πάρα πολύ καλή μητέρα. Θεωρώ ότι έχουμε μία αρκετά καλή επικοινωνία και κάνουμε ότι μπορούμε για να μεγαλώσουμε το παιδί μας».

Στις 15 Ιουλίου 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί «υπαναχώρησης» και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη δικαστική αίθουσα, οι δύο καταγγέλλουσες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος, με τη σύζυγό του να «λυγίζει» στο άκουσμα της απόφασης.

