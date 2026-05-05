Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι κατέληξαν σε συμβιβασμό – «Ήταν συμφωνία της τελευταίας στιγμής»

Τέλος στη μακρά δικαστική διαμάχη τους φέρονται να έδωσαν Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι που κατέληξαν σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Page Six», οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις που εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Όλα είχαν ξεκινήσει το 2024, όταν η ηθοποιός κατηγόρησε τον συνάδελφό της για σεξουαλική παρενόχληση, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us».

Η Μπλέικ Λάιβλι είχε δηλώσει προ μηνών πως έχασε 64 εκατομμύρια δολάρια εξαιτίας της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Στις 2 Απριλίου, ο δικαστής Λιούις Λίμαν απέρριψε τους ισχυρισμούς της ηθοποιού που σχετίζονταν με σεξουαλική παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Από τις 13 αρχικές κατηγορίες της Λάιβλι, μόλις τρεις επρόκειτο να προχωρήσουν σε δίκη.

Η δίκη είχε οριστεί για τις 18 Μαΐου. Οι δύο πλευρές όμως αποφάσισαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις. «Τελικά κατέληξαν σε συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Οι δικαστικές αρχές ήθελαν να αποφύγουν να πάει η υπόθεση σε δίκη, καθώς επρόκειτο να είναι μακρά και χρονοβόρα, οπότε ενθαρρύνθηκαν να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε η πηγή που επικαλείται η «Page Six».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Νέας Υόρκης Richard C. Schoenstein, η υπόθεση ήταν πάντα πιθανό να διευθετηθεί, λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα των ενόρκων. «Δεν είναι σαφές ότι οι ένορκοι θα επέλεγαν κάποιον από τους διαδίκους. Ποτέ δεν μου ήταν σαφές τι θα μπορούσε να αποκομίσει ο καθένας από τους δύο από την υπόθεση. Νομίζω ότι η Λάιβλι θα δυσκολευόταν να αποδείξει ότι δέχτηκε αντίποινα και στη συνέχεια νομίζω ότι θα δυσκολευόταν να διεκδικήσει αποζημιώσεις».

«Όπως σε πολλές υποθέσεις, υποψιάζομαι ότι έχουν κάποιο είδος διαλόγου για συμβιβασμό εδώ και πολύ καιρό και αυτή η διαδικασία δικαστικού συμβιβασμού τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, οδηγεί τώρα στον συμβιβασμό τώρα» πρόσθεσε ο δικηγόρος.