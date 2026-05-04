Γιάννης Βούρος για τον γιο του, Στέφανο: «Συγγενικά πρόσωπα μας έλεγαν να του φοράμε γάντια όταν βγαίνουμε έξω»

«Ο Στέφανος είναι δάσκαλος με Δ κεφαλαίο. Όταν έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί με διαφορετικότητα, η ευθύνη διπλασιάζεται» είπε για τον γιο του ο Γιάννης Βουρός.

Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή της Δώρας Παντέλη «One on One» βρέθηκε ο Γιάννης Βούρος. Ο γνωστός ηθοποιός, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, μίλησε για τον ρόλο του ως πατέρας, ενώ αναφέρθηκε και στον γιο του, Στέφανο Βούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ρόλος του πατέρα μου έχει μάθει τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Κανείς δεν ξεκινάει με διδακτορικό σε αυτό. Όταν μπαίνεις σε αυτό το χώρο ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο ρόλος αυτός σε κάνει πιο συνεπή και πιο σωστό», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Βούρος.

«Εγώ γενικά οδηγώ όλη μου τη ζωή μηχανή. Όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, ο γιος μου, σταμάτησα να περνάω με κόκκινο τα φανάρια. Ο Στέφανος είναι δάσκαλος με Δ κεφαλαίο. Όταν έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί με διαφορετικότητα, η ευθύνη διπλασιάζεται. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιδί, παράδειγμα προς μίμηση. Με τη δραστηριότητα του, με την πετυχημένη καριέρα του, με τις ομιλίες που κάνει στα συνέδρια και άλλα πολλά», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

«Κάποια στιγμή έπεσα στην παγίδα να απαντάω στα κακόβουλα σχόλια στα social media, αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτός ο κόσμος είναι δηλητηριώδης.

Εκείνη την εποχή, υπήρχαν ακόμα και συγγενείς που μας έλεγαν όταν θα βγαίνουμε έξω με τον στέφανο να του βάζουμε γάντια. Δεν το δεχτήκαμε ποτέ και πολύ καλά κάναμε. Το μεγαλώσαμε λέγοντας του ότι δεν είναι διαφορετικός αλλά ξεχωριστός», κατέληξε ο Γιάννης Βούρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Βούρος απέκτησε τον γιο του από τον γάμο του με τη Νταίζη Σεμπεκοπούλου. Ο Στέφανος Βούρος, γεννήθηκε με μια σπάνια σωματική ιδιαιτερότητα, καθώς δεν έχει δάχτυλα στα άνω και κάτω άκρα. Παρά τη δυσκολία αυτή, έχει μεγαλώσει με αυτοπεποίθηση και χιούμορ, πράγμα που φαίνεται από τον τρόπο που συχνά αυτοσαρκάζεται και μιλά ανοιχτά για την αναπηρία του. Έχει αναφέρει ότι ποτέ δεν θέλησε να την κρύψει, παρότι κάποιοι στο παρελθόν είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του να το κάνει.