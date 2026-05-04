Πέθανε ο ξάδελφός της Ειρήνης Νικολοπούλου: «Μεγαλώσαμε μαζί, με συνόδευσες στον γάμο μου»

«Από τότε με εγκαταλείπετε ένας ένας σιγά σιγά... Τόσο που αναρωτιέμαι μεγάλωσα πρόωρα ή εσείς φεύγετε νωρίς;», έγραψε στη σπαρακτική της ανάρτηση
Ειρήνη Νικολοπούλου
Δύσκολες ώρες βιώνει η Ειρήνη Νικολοπούλου, διότι «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος της ξάδελφος.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου έχει μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να «αποχαιρετίσει» δημοσίως τον άνθρωπο με τον οποίον μεγάλωσαν μαζί και τη συνόδεψε στον γάμο της. 

«Καλό ταξίδι ξάδερφε. Μεγαλώσαμε μαζί, με συνόδευσες στον γάμο μου όταν πρόωρα έφυγε ο πατέρας μου.

Από τότε με εγκαταλείπετε ένας ένας σιγά σιγά… Τόσο που αναρωτιέμαι μεγάλωσα πρόωρα ή εσείς φεύγετε νωρίς;

Σε περιμένουν η Άννα και η Νάντη, οι πιο βιαστικές. Θα περπατήσετε στο Μπίστι, θα ρίξετε βουτιές από το Μαδέρι, θα πάτε στο περιβόλι,
θα πάρετε τα ποδήλατα ως τα Μαντράκια και τα Ευκάλυπτα. Ο Βασίλης μας, ο ψηλός, ο ανιψιός και βαφτιστήρι της μαμάς μου, ο γιος που δεν είχε και τον λάτρεψε σαν παιδί της.

Στην Ερμιόνη που μεγαλώσαμε μαζί, τόσα καλοκαίρια που… αγαπήσαμε κι εσύ την απόλαυσες μέχρι το τέλος της ζωής σου. 

 
 
 
 
 
Σήμερα φεύγεις και παίρνεις ένα ακόμη κομμάτι από τα νιάτα μου. Να δω πόσο από μένα θα μείνει;», έγραψε η Ειρήνη Νικολοπούλου στην ανάρτησή της.

