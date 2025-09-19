Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Έστι Δίκης οφθαλμός» – Η αινιγματική ανάρτηση του κωμικού

Μια αινιγματική ανάρτηση έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, που βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων έπειτα από περιστατικό σε παράστασή του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίευσε στο Instagram το αρχαίο ρητό «Ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πανθ’ ὁρᾷ», το οποίο σημαίνει: «Υπάρχει το μάτι της Δίκης, που βλέπει τα πάντα».

Στην ανάρτησή του μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει το εικονίδιο ενός καρπουζιού.

Σημειώνεται ότι το εικονίδιο του καρπουζιού χρησιμοποιείται στα social media για να παραπέμψει στους Παλαιστίνιους λόγω των χρωμάτων του (κόκκινο, πράσινο και μαύρο) που έχει και η παλαιστινιακή σημαία.