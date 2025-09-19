Συμβαίνει τώρα:
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Έστι Δίκης οφθαλμός» – Η αινιγματική ανάρτηση του κωμικού

Στην ανάρτησή του μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει το εικονίδιο ενός καρπουζιού
Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μια αινιγματική ανάρτηση έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, που βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων έπειτα από περιστατικό σε παράστασή του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίευσε στο Instagram το αρχαίο ρητό «Ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πανθ’ ὁρᾷ», το οποίο σημαίνει: «Υπάρχει το μάτι της Δίκης, που βλέπει τα πάντα».

Στην ανάρτησή του μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει το εικονίδιο ενός καρπουζιού.

Η ανάρτηση story τοτ Αλέξανδρου Τσουβέλα
Η ανάρτηση story του Αλέξανδρου Τσουβέλα / Πηγή: Instagram

Σημειώνεται ότι το εικονίδιο του καρπουζιού χρησιμοποιείται στα social media για να παραπέμψει στους Παλαιστίνιους λόγω των χρωμάτων του (κόκκινο, πράσινο και μαύρο) που έχει και η παλαιστινιακή σημαία.

1
