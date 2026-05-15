Lifestyle

«Έσπασε» ο Τζον Τραβόλτα που έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών – «Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα»

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του φεστιβάλ είχε ανακοινωθεί πως τιμητικό Χρυσό Φοίνικα θα λάμβαναν μόνον οι Μπάρμπρα Στρέιζαντ και Πίτερ Τζάκσον
Τζον Τραβόλτα
Ο John Travolta με το τιμητικό βραβείο στις Κάννες / REUTERS / Φωτογραφία Gonzalo Fuentes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη συγκίνηση για τον Τζον Τραβόλτα στη σκηνή του Φεστιβάλ Καννών. Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός λύγισε στη διάρκεια της απονομής του Χρυσού Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του. «Αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ», δήλωσε ο 72χρονος σταρ του Χόλιγουντ.

«Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα», συμπλήρωσε ο Τζον Τραβόλτα μετά την έκπληξη που τον περίμενε στο φεστιβάλ Καννών, καθώς τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα χωρίς να το ανέμενε.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach», ωστόσο, σύμφωνα με το «Variety», βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη διάκριση που τον άφησε άφωνο.

Τη στιγμή που έλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ», ενώ ο κόσμος τος αποθέωσε με τα χειροκροτήματά του. Μιλώντας μάλιστα στα γαλλικά, αναφώνησε: «Τι έκπληξη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα».

«Μου είπες ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σημαίνει κάτι τέτοιο», είπε απευθυνόμενος στον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό με εκείνον να απαντά χαμογελώντας: «Εμείς το ξέραμε…».

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 29 Μαΐου, αφηγείται ένα συγκινητικό ταξίδι μητέρας και γιου στην «χρυσή εποχή» της αεροπορίας, με πρωταγωνιστές τον Κλάρκ Σότγουελ και την Κέλι Έβιστον-Κουίνετ, ενώ συμμετέχει και η κόρη του ηθοποιού, Έλα Μπλου Τραβόλτα.

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του Φεστιβάλ των Καννών είχε ανακοινωθεί πως τιμητικό Χρυσό Φοίνικα θα λάβουν οι Μπάρμπρα Στρέιζαντ και Πίτερ Τζάκσον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
106
89
81
65
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo