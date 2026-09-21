Αλέξανδρος Τσουβέλας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Με σοκάρουν αυτοί που βάζουν το κέρδος πιο πάνω από την ανθρώπινη ζωή»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ήταν ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο, Ηλία Σκουλά και μέσα σε όλα, αναφέρθηκε και στην ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Εξήγησε ότι μέσα από αυτή θέλησε να φωτίσει τη μοναξιά που μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τεράστια επιτυχία.

«Περιμένουμε να δούμε όλοι με αγωνία πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα και τι λάθη έγιναν. Εγώ μίλησα σε αυτή την ανάρτηση για τα σκοτάδια του καθενός και για τη μοναξιά που έχει κάποιος που τα φώτα είναι πάνω του. Πολλές φορές η μοναξιά φταίει, φταίει για όλα. Ο κόσμος τον αγαπάει, του το έδειξε, ήταν παρών. Έχει μείνει τώρα στην ιστορία με τα πολύ ωραία του τραγούδια», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Σε ερώτηση για τις εξελίξεις με το ζευγάρι των γιατρών, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε: «Φυσικά, με σόκαραν οι εξελίξεις και έχω γράψει σε αυτή την ανάρτηση για το πόσο έχει φθηνύνει η ζωή μας αυτή την περίοδο. Αυτό αφορά και τους ανθρώπους που μπορεί να βάλουν το κέρδος πολύ πιο πάνω από την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».

«Γνωριζόμασταν με τον Γιώργο. Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία και επαφές. Δεν ήμουν τόσο κοντά στον Μαζωνάκη όπως ήταν οι φίλοι του. Και εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται ένα τραγικό πράγμα που βιώνουμε όλοι για να μιλήσουν αυτοί για τον εαυτό τους.

Εγώ δεν θα το κάνω. Έχω κρατήσει μια άλλη στάση, ενώ θα μπορούσα. Στην ανάρτησή μου μίλησα για το πόσο μοναχικό είναι το κομμάτι της τεράστιας επιτυχίας όταν είναι πολλά τα φώτα πάνω σου», πρόσθεσε ο γνωστός κωμικός.

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Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα

«Με μία εγκληματική δράση που αναμένουμε την δικαστική εξέλιξη όλο το μουσικό φάσμα χαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη…Έναν άνθρωπο που τραγουδούσε με ροζ κοστουμι και χρυσές μπότες Διονυσίου και γνώριζε την αποθέωση.

Τα τραγούδια του πασίγνωστα και ο ίδιος ενας σταρ με αυτά που συνεπάγονται. Σκοτάδια, διαχείριση άσχημη και απρόβλεπτες συμπεριφορές. Για έναν άνθρωπο που είναι στο επίκεντρο και γεννάει λεφτά ενώ ο ίδιος μαυρίζει στην ψυχή, φταίνε όλοι και κυρίως ο ίδιος. Όμως, όταν χάσεις τον εαυτό σου δεν φταις μετά. Ζεις έξω από το σώμα σου και παράλληλα νομίζεις πως είσαι άτρωτος και πως με έναν μαγικό τρόπο θα την σκαπουλάρεις. Χαμογελάς στο μοιραίο και ξημερώνει και όλα καλά και πάλι από την αρχή.

Ύστερα χειροκρότημα και αποθέωση και κρύψιμο των προβλημάτων. Όχι κύριοι σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε και μην χαίρεστε υποσυνείδητα κάποιοι, επειδή ένας πασίγνωστος ήρθε στα μέτρα σας και κάτω από τη γη. Οι άνθρωποι που έχουν πάνω τους φώτα σκαλίζουν την κατάθλιψη και είναι εκτεθειμένοι και απροετοίμαστοι.

Δεν δικαιολογώ επουδενί συμπεριφορές μήτε ενδεχόμενες καταχρήσεις. Αυτο είχα υποχρέωση να το γράψω για τον άνθρωπο που έφυγε και ξέρει αυτός. Η ζωή είναι δώρο και αποτέλεσμα εκατομμυρίων συμπτώσεων. Είναι θαύμα…

Το μόνο που με στεναχωρεί είναι πως έγινε πιο φτηνή στις μέρες μας και δεν υπολογίζεται το ίδιο. Πάντα όταν θα μπαίνει η εισαγωγή του βιολιού από το μου λείπεις θα έχουν χιλιάδες άνθρωποι την ίδια σκέψη», έγραψε ο κωμικός.