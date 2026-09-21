Νίκος Βέρτης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε»

Την πρώτη του συνέντευξη για τη σεζόν έδωσε ο Νίκος Βέρτης στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με τον τραγουδιστή να κάνει αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και την προσπάθεια που είχε γίνει από ανθρώπους του περιβάλλοντός του να τον στηρίξουν.

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε για διάφορα προσωπικά και επαγγελματικά θέματα, δίνοντας έμφαση βέβαια και στον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών δηλώνοντας πως «πολλοί προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε» την τελευταία δύσκολη περίοδο που πέρασε και εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να του σταθούν, όπως εκείνοι θα ήθελαν.

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«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την προσωπική του σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Βέρτης εξήγησε πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η παρουσία του, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης: «Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».

«Η φωνή του, όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι, ήταν χαρακτήρας. Γι’ αυτό και πήγαινα στον Γιώργο και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει. Και λέω τώρα “πού θα πάω;”. Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Έχω φίλους να πάω, αλλά στον Γιώργο περνούσα αλλιώς. Χαλάρωνα, διασκέδαζα».

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«Ήταν και σόουμαν ο Γιώργος. Έβγαινε στη σκηνή και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω», είπε για τον Μαζωνάκη.

Τέλος, έκανε αναφορά στην αντίδραση του κόσμου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και τη μεγάλη συγκίνηση που προκάλεσε η απώλειά του: «Είδα ξαφνικά πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο. Πόσο πολύ ο κόσμος συγκινήθηκε. Έκλαψε κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε ποτέ να τον ακούσει. Το έζησα και με τον Βασίλη Καρρά. Το είδαμε και με τον Παντελή Παντελίδη, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, με τον Αντώνη Βαρδή. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους, πόσο πολύ ο κόσμος τους αγαπάει και αυτό είναι μαγικό».