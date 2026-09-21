Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Μαρία Σολωμού: Το υπερατλαντικό ταξίδι της στη Νέα Υόρκη και το story time από την τρομακτική εμπειρία της στο μετρό

Φωτογραφίες στην Times Square και σε άλλα γνωστά σημεία της πόλης
Η Μαρία Σολωμού στη Νέα Υόρκη
Η Μαρία Σολωμού στη Νέα Υόρκη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα ταξίδι ζωής αποφάσισε να κάνει αυτόν τον Σεπτέμβρη η Μαρία Σολωμού η οποία επισκέφτηκε την Αμερική και πιο συγκεκριμένα τη Νέα Υόρκη. Η ηθοποιός φαίνεται να βρίσκεται εκεί τις τελευταίες μέρες, ενώ έδειξε και στους διαδικτυακούς της φίλους από το υπερατλαντικό ταξίδι της.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαρία Σολωμού, πόζαρε σε σημεία που επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με την παρέα της.

Η ηθοποιός αποτύπωσε μέσα από τον φωτογραφικό φακό πολλά γνωστά σημεία της πόλης όπως την Times Square.

Μέσα και από βίντεο που ανέβασε στα stories της στο instagram μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της και ένα πολύ ενδιαφέρον story time από τη σημερινή της μέρα στη Νέα Υόρκη.

Όπως μας λέει εκείνη χάθηκε καθώς δεν πρόλαβε να κατέβει στη στάση του μετρό που ήθελε με αποτέλεσμα να φτάσει σε μία αρκετά επικίνδυνη περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
160
125
89
86
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Σία Κοσιώνη: «Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ, δεν θεωρώ ότι έχω υποβαθμιστεί που από anchorwoman είμαι σχολιάστρια»
Η παρουσιάστρια μίλησε και για τη νέα της θέση στον ΑΝΤ1 αλλά και για τη σχέση της με τον Κώστα Μπακογιάννη αναφέροντας ότι «υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός - Θέλω να πιστεύω πως είμαστε ακόμα ερωτευμένοι»
Σία Κοσιώνη
7
Συντετριμμένοι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Πάρις Χίλτον αποχαιρετούν τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ που πέθανε μόλις στα 27 του – «Ήσουν ο πιο καλός»
Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ άφησε την τελευταία του πνοή σε κέντρο αποκατάστασης την Κυριακή (20.09.2026) - «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά», η ανάρτηση για την απεξάρτηση πριν από τον θάνατό του
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ
Newsit logo
Newsit logo