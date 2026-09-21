Μαρία Σολωμού: Το υπερατλαντικό ταξίδι της στη Νέα Υόρκη και το story time από την τρομακτική εμπειρία της στο μετρό

Ένα ταξίδι ζωής αποφάσισε να κάνει αυτόν τον Σεπτέμβρη η Μαρία Σολωμού η οποία επισκέφτηκε την Αμερική και πιο συγκεκριμένα τη Νέα Υόρκη. Η ηθοποιός φαίνεται να βρίσκεται εκεί τις τελευταίες μέρες, ενώ έδειξε και στους διαδικτυακούς της φίλους από το υπερατλαντικό ταξίδι της.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαρία Σολωμού, πόζαρε σε σημεία που επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με την παρέα της.

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Η ηθοποιός αποτύπωσε μέσα από τον φωτογραφικό φακό πολλά γνωστά σημεία της πόλης όπως την Times Square.

Μέσα και από βίντεο που ανέβασε στα stories της στο instagram μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της και ένα πολύ ενδιαφέρον story time από τη σημερινή της μέρα στη Νέα Υόρκη.

Όπως μας λέει εκείνη χάθηκε καθώς δεν πρόλαβε να κατέβει στη στάση του μετρό που ήθελε με αποτέλεσμα να φτάσει σε μία αρκετά επικίνδυνη περιοχή.