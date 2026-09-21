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Γιώργος Μυλωνάκης – Τίνα Μεσσαροπούλου: Η κοινή έξοδος του ζευγαριού στο Θέατρο Άλσος και τα χαμόγελα στην κάμερα

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι»
-Τίνα Μεσσαροπούλου-Γιώργος Μυλωνάκης
Τίνα Μεσσαροπούλου-Γιώργος Μυλωνάκης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Μία ακόμη βραδινή έξοδο έκαναν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε εκείνος με την υγεία του, αφού αυτή τη φορά πήγαν να παρακολουθήσουν θέατρο.

Μάλιστα το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και η δημοσιογράφος του Happy Day, Τίνα Μεσσαροπούλου βρέθηκαν στο Θέατρο Άλσος, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι».

Μετά το τέλος της παράστασης πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό αγκαλιασμένοι και ιδιαίτερα ευδιάθετοι.

NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το τελευταίο διάστημα και οι δυο επιστρέφουν σταδιακά στους γνώριμους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους, απολαμβάνοντας εξόδους και όμορφες στιγμές μαζί.

Άγγελος Κοταρίδης-Τίνα Μεσσαροπούλου-Γιώργος Μυλωνάκης
Άγγελος Κοταρίδης-Τίνα Μεσσαροπούλου-Γιώργος Μυλωνάκης
/ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης την περασμένη άνοιξη. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση εμβολισμού.

Ακολούθησε νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του να περνούν ημέρες μεγάλης αγωνίας.

Μετά τη νοσηλεία του στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μυλωνάκης μετέβη στο εξωτερικό προκειμένου να συνεχίσει την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο. Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η Τίνα Μεσσαροπούλου βρισκόταν σταθερά στο πλευρό του, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία του συζύγου της και την οικογένειά τους.

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