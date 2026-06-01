Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μια φορά τον χρόνο τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, που μου λέει «ψόφα»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αποκαλύπτοντας ότι κινείται νομικά εναντίον όσων του κάνουν υβριστικές επιθέσεις.

Ο γνωστός stand up comedian μίλησε για όλα στην εκπομπή «Super Kατερίνα». Όσα είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας προβλήθηκαν τη Δευτέρα (01.06.2026).

«Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, μια φορά τον χρόνο. Κάποιον που μου λέει “ψόφα” και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χούλιγκαν, είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι με οικογένειες. Σίγουρα, μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας, που τις ακολουθώ και συνεχίζω», παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να σκεφτώ να τα παρατήσω. Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα ‘χεις από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου “τι κάνεις τώρα, πας εκεί πέρα να κάνεις τώρα, μπλέκεις, εκεί”. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή επηρεάζεσαι όταν δεν είσαι μαθημένος, αλλά όλα είναι και θέμα τριβής», ανέφερε ακόμα ο γνωστός κωμικός.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί κατά καιρούς προτάσεις για να αναλάβει την παρουσίαση κάποιου παιχνιδιού στην τηλεόραση.

«Έχω κάνει κάποιες συζητήσεις για να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι, αλλά δεν θέλω να τα μπερδεύω. Είμαστε πολύ καλά στο “Τότε και τώρα”. Αν είναι κάτι το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον, θα το τσέκαρα και είναι τιμητικό που έρχονται προτάσεις τέτοιου τύπου για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.