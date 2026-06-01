Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες από το τριήμερό τους στη Μεσσήνη

Μία χαλαρωτική απόδραση στην περιοχή της Μεσσήνης απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του ζευγαριού με την κόρη τους, το οποίο πραγματοποίησαν με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Τη Δευτέρα (01.06.2026) τόσο η Κατερίνα Καινούργιου όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκαν νέες φωτογραφίες από το ταξίδι τους προκειμένου να ευχηθούν στους followers τους «καλό μήνα». Σε μία από τις φωτογραφίες της λαμπερής παρουσιάστριας φαίνεται και το πατουσάκι της μικρής Ξένιας.

«Μπαίνω σε έναν νέο μήνα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου και όνειρα στην ψυχή μου… Καλό μήνα φίλοι μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Το ερωτευμένος ζευγάρι το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Μεσσήνης. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανέβασε στα stories του Instagram και μία τρυφερή πόζα, όπου κρατά την κορούλα του, που θα πάρει το όνομα Ξένια, στην αγκαλιά του. Η Κατερίνα Καινούργιου σε ανάρτηση που είχε κάνει εξέφρασε τα συναισθήματά της που ταξίδεψε για πρώτη φορά με το μωράκι της.

Το ζευγάρι με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρήκε τον απαραίτητο χρόνο για να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να περάσει όμορφες στιγμές με το μωρό του. Οι δυο τους επέλεξαν έναν προορισμό που μπορεί να φτάσει κανείς εύκολα από την Αθήνα οδικώς.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο την κορούλα της την Παρασκευή (03.04.2026) και μετά από κάποιες ημέρες επέστρεψε και στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στο πλατό της «Super Κατερίνας». Μάλιστα, από τη στιγμή που έγινε μητέρα μοιράζεται στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με το μωρό της.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε ένα τρυφερό story στο οποίο δείχνει την κορούλα της που της κρατά το χέρι.

Παράλληλα, την Κυριακή (24.05.2026) ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε με πολύ ξεχωριστό τρόπο, καθώς στο πλάι του αυτή τη σημαντική για εκείνον στιγμή δεν ήταν μόνο η γυναίκα της ζωής του αλλά και η κορούλα τους.

Η λαμπερή παρουσιάστρια διανύει την ομορφότερη φάση της ζωής της, καθώς ήταν εδώ και χρόνια επιθυμία της να γίνει μητέρα. Από τότε απολαμβάνει τις στιγμές με τη κόρη της. Περήφανος μπαμπάς είναι φυσικά και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος κυκλοφορούσε πρόσφατα με μπλούζα που έγραφε «daddy».