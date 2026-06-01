Πέθανε στα 42 ο Ματ Μπράουν από το «Alaskan Bush People»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών ο Ματ Μπράουν, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας Μπράουν, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τη δημοφιλή ριάλιτι σειρά του Discovery Channel, «Alaskan Bush People».

Ο Ματ βρέθηκε νεκρός στην πολιτεία της Ουάσιγκτον το Σάββατο, 30 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το People. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε μέσω Instagram ο 38χρονος αδελφός του, Σόλομον Αϊζάια «Bear» Μπράουν. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Μπερ είχε αναφέρει ότι η οικογένεια πίστευε πως ο Ματ – ο οποίος είχε μακρύ ιστορικό κατάχρησης ουσιών και είχε αποξενωθεί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας – έδωσε τέλος στη ζωή του.

«Βρήκαν ένα πτώμα στο ποτάμι πριν από μερικές ώρες και αναγνωρίστηκε επίσημα ότι ανήκει στον Ματ», δήλωσε ο αδελφός του στο βίντεό του, εμφανώς συντετριμμένος. «Ειλικρινά, ποτέ δεν είχα υποψιαστεί ότι θα έκανε κακό στον εαυτό του. Πάλευε για πολύ καιρό, όπως έχω ξαναπεί, και φοβόμουν ότι θα κατέληγε από υπερβολική δόση ή κάτι τέτοιο. Δεν πίστευα ότι θα αυτοτραυματιζόταν».

«Όλα δείχνουν ότι το τραύμα προκλήθηκε από τον ίδιο», συνέχισε ο αδελφός του.

«Προφανώς, ο ιατροδικαστής πρέπει ακόμη να κάνει την εξέταση, αλλά σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να μάθετε ότι είναι αυτός».

Ο Μπερ πρόσθεσε ότι ο άλλος τους αδελφός, ο Νόα Μπράουν, βρέθηκε στο σημείο και βοήθησε τις αρχές να ανασύρουν τον Ματ από το νερό, προχωρώντας και στην αναγνώριση της σορού. Οι προσπάθειες εντοπισμού του είχαν ανασταλεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η είδηση του θανάτου του Ματ ήρθε λίγο αφότου ο Μπερ είχε μοιραστεί ένα συγκινητικό βίντεο στο TikTok, στο οποίο ανέφερε ότι είχε ακούσει τις πληροφορίες για τον αδελφό του, αλλά δεν μπορούσε να τις επιβεβαιώσει εκείνη τη στιγμή.

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι 100% αλήθεια αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό είναι που ακούω», είχε δηλώσει αρχικά στους θαυμαστές της σειράς, πριν ακολουθήσει η επίσημη αναγνώριση στο ποτάμι.

Ο θάνατος του Ματ αποτελεί ένα ακόμη βαρύ πλήγμα για την οικογένεια Μπράουν, λίγα χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα της οικογένειας, Μπίλι Μπράουν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021.

Η πορεία προς τη δημοσιότητα και οι προσωπικές μάχες

Ο Ματ ήταν γιος της Άμι και του Μπίλι Μπράουν. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη ρεαλιστική σειρά «Alaskan Bush People», η οποία κατέγραφε τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής της οικογένειάς του στην άγρια φύση.

Πρωταγωνίστησε στο σόου από την πρεμιέρα του, το 2014, μέχρι και το 2019, όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί από την τηλεόραση εξαιτίας της μάχης του με τον εθισμό. Τα χρόνια που ακολούθησαν, έζησε κατά κύριο λόγο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποξενωμένος από το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας Μπράουν, επιλέγοντας ωστόσο να μοιράζεται σποραδικά κάποια νέα για τη ζωή του με τους θαυμαστές του, μέσα από το YouTube και τα social media.

Στο παρελθόν, ο Ματ είχε μιλήσει ανοιχτά και δημόσια για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ, καθώς και για την απόφασή του να ζητήσει βοήθεια και να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης.