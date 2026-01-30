Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Μου έχουν προτείνει να μπω στην πολιτική» – Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

«Μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική, είναι και τώρα ενεργές κάποιες κουβέντες», αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού που έχει αναγγείλει τον σχηματισμό κόμματος.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA για τη Μαρία Καρυστιανού πως «ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι».

Μέσα σε όλα, δε, ο δημοφιλής κωμικός αποκάλυψε την πρόθεσή του να ασχοληθεί και ο ίδιος με την πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παραδέχθηκε αρχικά πως «μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με την πολιτική. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, που είμαστε μέσα σε μια κοινωνία που μπορεί να μας αδικεί και να κατεβαίνουμε σε πορείες, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με τα κοινά».

«Το πολιτεύομαι δεν σημαίνει ότι γίνομαι βουλευτής, έχω ένα γραφείο και έχω την άνεση. Πολιτεύομαι σημαίνει ότι μπορείς να κατέβεις κάπου και να μιλήσεις ανοιχτά για ένα θέμα. Ναι, μου έχει γίνει ήδη πρόταση και δεν το έχω κρύψει».

«Και τώρα είναι ενεργές κάποιες κουβέντες αλλά το θέμα είναι ότι ίσως δεν είναι το κατάλληλο timing να μπω. Γιατί, αν μπω και ασχοληθώ με κάτι, θα το έκανα με την ψυχή μου, την καρδιά μου και μ’ όλη μου την ενέργεια. Τώρα δεν μπορώ να γίνω χίλια κομμάτια», υπογράμμισε.

Τέλος, για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στις νέες του δηλώσεις στο καθημερινό μαγκαζίνο της Φαίης Σκορδά στο Μεγάλο Κανάλι σχολίασε:

«Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Εγώ διαφώνησα στο κομμάτι των αμβλώσεων, είχα πει κιόλας, αφήστε λίγο να δούμε γιατί η ίδια η κυρία Καρυστιανού είπε ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις της. Είναι λογικό να πάρει μεγάλη έκταση, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο παγκοσμίως, όχι μόνο στην πατρίδα».