Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Παρηγορώ τον πατέρα Κωνσταντίνο, θα τον βρω και θα φάμε προβατίνα»

«Δεν έχει η εκκλησία άλλη άποψη, μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την εκκλησία» λέει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την εκκλησία», λέει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε.

Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ορισμένους ανθρώπους της εκκλησίας, σχετικά με το viral βίντεό του με τον ιερέα, απάντησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Buongiorno και τη Βασιλική Μπασιούρη.

«Έχουμε πιο σημαντικούς λόγους για να διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Όλα έχουν τραβήξει το δρόμο τους. Δεν έχει η εκκλησία άλλη άποψη, μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την εκκλησία. Ο ιερέας γέλασε και αυτός και η οικογένειά του. Άνθρωποι είναι οι ιερείς.

Οτιδήποτε αντιμετωπίζεται με δικαστήριο και όχι με βίντεο και αφοριστικές διαθέσεις. Δεν περίμενα τις αντιδράσεις, ούτε ότι θα εμφανιζόταν ένας ιερέας στην παράσταση. Παρηγορώ τον πατέρα Κωνσταντίνο, θα τον βρω και θα φάμε προβατίνα», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Το viral βίντεο του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Το βίντεο με την πλάκα που έκανε στον ιερέα στη Στυλίδα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έχει ανέβει σε πολλούς λογαριασμούς στο TikTok και έχει γίνει viral.

@kostas.ger #tzouvelas#fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fypppppppppp ♬ πρωτότυπος ήχος – k.G

Μάλιστα, προς το τέλος ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ακούγεται να λέει τη φράση «στα αρ@@@@@ μου».

