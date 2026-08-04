Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσαν το φινάλε του «Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά

Η επιτυχημένη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» είχε ρίξει φινάλε πριν από 24 χρόνια και μέσα από αυτή τη σειρά ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου έγιναν γνωστοί στο κοινό και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Την επική και χαρακτηριστική τελευταία σκηνή από την τηλεοπτική σειρά στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει, «γύρισαν» ξανά ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου.

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Οι δύο ηθοποιοί έκαναν το ίδιο και αναβίωσαν τη σκηνή στο Instagram, αν και υπήρχαν μερικές διαφορές με την αντιστροφή των ρόλων.

«Θα σταματήσω δεν θα οδηγήσω άλλο» είπε ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκδοχή του 2026, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά «σκάσε και γύρνα μπροστά σου, οδηγείς».

Τότε ο Αλέξης Γεωργούλης της λέει «θέλω να μου το πεις» με τη συμπρωταγωνίστριά του να απαντά «σ΄αγαπώ» και το βίντεο που αναρτήθηκε τη Δευτέρα στο Instagram να κλείνει με τους δύο να τραγουδούν «είσαι το ταίρι μου…».

Στη σκηνή, πάντως, το 2002 ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου που ζητούσε από τον Αλέξη Γεωργούλη να της πει «σ’ αγαπώ» και εκείνος που της έλεγε «σκάσε και κοίτα μπροστά σου» πριν η φράση να εμφανιστεί σε μια ηλεκτρονική πινακίδα και να την ακολουθήσει η λέξη «τέλος».