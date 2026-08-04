Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος…

Ταύρος: Η ανάγκη σου για ηρεμία και ξεκούραση είναι έντονη, γι’ αυτό μην πιέζεις τον εαυτό σου περισσότερο από όσο χρειάζεται. Μια μικρή αποστασιοποίηση από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ιδανική στιγμή για να οργανώσεις τα σχέδιά σου, να ασχοληθείς με αγαπημένες δραστηριότητες και να φροντίσεις περισσότερο την ψυχική σου ισορροπία. Η διαίσθησή σου θα σε καθοδηγήσει σωστά σε μια προσωπική υπόθεση.

Δίδυμοι: Οι φίλοι, οι συνεργασίες και οι ομαδικές δραστηριότητες θα αποτελέσουν το επίκεντρο. Μια συζήτηση ή μια νέα πρόταση μπορεί να σου δώσει έμπνευση και να ανοίξει προοπτικές για το μέλλον. Αν υπήρξαν παρεξηγήσεις με κάποιο πρόσωπο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες.

Οι ιδέες σου κερδίζουν την προσοχή των άλλων και μπορείς να εξελίξεις ένα σημαντικό σχέδιο μέσα από τη συνεργασία. Η καλή διάθεση και η επικοινωνία θα σε οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Επικεντρώνεσαι στους επαγγελματικούς σου στόχους και στις υποχρεώσεις που χρειάζονται προσεκτική διαχείριση. Η συνέπεια και η υπευθυνότητά σου σε βοηθούν να ξεχωρίσεις και να κερδίσεις την εκτίμηση ανθρώπων που επηρεάζουν την πορεία σου.

Παράλληλα, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε πρόσωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Μια κίνηση καλής θέλησης ή μια ειλικρινής κουβέντα θα ενισχύσει σημαντικά μια σχέση.

Λέων: Έχεις έντονη διάθεση για γνώση, νέες εμπειρίες και δημιουργικές αναζητήσεις. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σε εμπνεύσει και να σου δώσει διαφορετική οπτική για το μέλλον.

Στην εργασία σου, οι ιδέες σου βρίσκουν απήχηση, ενώ στα προσωπικά σου η αισιοδοξία και η θετική στάση σου έλκουν όσους εκτιμούν την ξεχωριστή σου προσωπικότητα. Αξιοποίησε τη σημερινή μέρα για να χαράξεις τους επόμενους στόχους σου.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.