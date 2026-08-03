Ο Νίκος Καρβέλας παίζει στο πιάνο το τραγούδι «Έξω φυσάει και βρέχει» του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από τους σημαντικότερους συνθέτες και μαέστρους στην Ελλάδα και έχει υπογράψει πολλά αγαπημένα τραγούδια, τα οποία κατάφεραν να μείνουν στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Ο Νίκος Καρβέλας – προφανώς – θαυμάζει το έργο του και αποφάσισε να παίξει στο πιάνο ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Ο Νίκος Καρβέλας δημοσίευσε τη Δευτέρα (03.08.2026) ένα βίντεο στο οποίο κάθεται στο πιάνο του και παίζει το κομμάτι «Έξω φυσάει και βρέχει», που πρωτοερμήνευσε ο Σταμάτης Κόκοτας και υπογράφουν τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος.

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Η ανάρτηση του Νίκου Καρβέλα στο Instagram ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, που έσπευσαν να του χαρίσουν πολλά likes και θετικά σχόλια.

Το βίντεο του Νίκου Καρβέλα να παίζει το δημοφιλές τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου μοιράστηκε και η επίσημη σελίδα του σπουδαίου συνθέτη στο Instagram, την οποία διαχειρίζεται ο ίδιος καθώς έχει και κάποιες προσωπικές του φωτογραφίες.

«Ο Νίκος Καρβέλας παίζονται το “Έξω φυσάει και βρέχει” του Σταύρου Ξαρχάκου», έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος στην επίσημη σελίδα του στο Instagram, δημοσιεύοντας το βίντεο με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη.