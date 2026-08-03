Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα χαλαρώνουν σε πισίνα της Λευκάδας πριν την παράστασή τους

Καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα κάνουν φέτος το καλοκαίρι ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα και σε κάθε μέρος που επισκέπτονται προσπαθούν να απολαύσουν και μερικές στιγμές ανεμελιάς και χαλάρωσης.

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής μέσω των social media τη Δευτέρα (03.08.2026) αυτό το διάστημα βρίσκονται στην Λευκάδα. Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα κατάφεραν να βρουν λίγο ελεύθερο χρόνο πριν δώσουν την αποψινή τους παράσταση και δροσίστηκαν σε μία πισίνα.

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Πρόκειται – προφανώς – για την πισίνα του καταλύματος στο οποίο επέλεξαν για να μείνουν στο νησί που – όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες – βρίσκεται κοντά στη θάλασσα.

«Λευκάδα», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησής της και μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες στις οποίες απολαμβάνει χαλαρές στιγμές μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, Θάλεια Ματίκα.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα πορεύονται μαζί πολλά χρόνια και έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια, καθώς είναι γονείς δύο παιδιών.

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Αυτή η περίοδος του χρόνου είναι η καταλληλότερη για να ξεκουραστεί το αγαπημένο ζευγάρι. Πριν λίγο καιρό, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε δηλώσει ότι πέρασε δύσκολη περίοδο καθώς υπήρξε ένα πρόβλημα υγείας που ταλαιπώρησε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον.

«Πέρασα 3 – 3,5 μήνες πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα σε οικογενειακό επίπεδο λόγω ενός θέματος υγείας. Οπότε, πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και να κάνουμε δουλειές που μας ευχαριστούν. Να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι μέσα από τις δουλειές μας. Πάνω από όλα υγεία και όλα τα άλλα έρχονται», είχε πει ο Τάσος Ιορδανίδης.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι περιοδεύει με την παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» και απόψε, Δευτέρα, θα παίξουν στη Λευκάδα και αύριο, Τρίτη, στην Πρέβεζα.