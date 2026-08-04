Lifestyle

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Χαμογελαστοί ποζάρουν σε εστιατόριο της Μυκόνου

Ανάμεσα στις βουτιές και τις στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο, δεν παραλείπουν να περνούν όμορφες βραδιές με αγαπημένους φίλους
Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά
Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη Μύκονο βρίσκονται ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, όπου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λίγο πριν επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ανάμεσα στις βουτιές και τις στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο, δεν παραλείπουν να περνούν όμορφες βραδιές με αγαπημένους φίλους ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.

Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026) σε εστιατόριο της Μυκόνου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέβασε την φωτογραφία στα social media του, όπου πόζαραν χαμογελαστοί μπροστά στην πισίνα του εστιατορίου.

liagkas antona instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, που τους τελευταίους μήνες δεν κρύβουν τη σχέση τους, δείχνουν να διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, επιλέγοντας συχνά να περνούν χρόνο μαζί, είτε στην Αθήνα είτε σε αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
109
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo