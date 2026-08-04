Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Χαμογελαστοί ποζάρουν σε εστιατόριο της Μυκόνου

Στη Μύκονο βρίσκονται ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, όπου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λίγο πριν επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ανάμεσα στις βουτιές και τις στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο, δεν παραλείπουν να περνούν όμορφες βραδιές με αγαπημένους φίλους ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.

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Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026) σε εστιατόριο της Μυκόνου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέβασε την φωτογραφία στα social media του, όπου πόζαραν χαμογελαστοί μπροστά στην πισίνα του εστιατορίου.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, που τους τελευταίους μήνες δεν κρύβουν τη σχέση τους, δείχνουν να διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, επιλέγοντας συχνά να περνούν χρόνο μαζί, είτε στην Αθήνα είτε σε αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς.