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Η Τζένιφερ Λόπεζ κάνει διακοπές στην Ιταλία με τα δίδυμα παιδιά της – Οι πόλεις που επισκέφθηκαν

Από τη Ρώμη στη Φλωρεντία και τη Βενετία
Τζένιφερ Λόπεζ
Η Τζένιφερ Λόπεζ και τα παιδιά της
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Μία εξόρμηση στις ομορφιές της Ιταλίας αποφάσισε να κάνει φέτος του καλοκαίρι η Τζένιφερ Λόπεζ, μαζί με την καλύτερη παρέα, τα δίδυμα παιδιά της, τον Μαξ και το Όσκαρ.

Μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε να κάνουν αυτό το μαγευτικό ταξίδι τη δεδομένη χρονική περίοδο, καθώς σε λίγο καιρό τα δίδυμα θα ξεκινήσουν το πανεπιστήμιο. Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε πολλές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στην Ιταλία, αποκαλύπτοντας ποιες πόλεις επισκέφθηκαν.

Όπως είδαμε από τα αξιοθέατα που φαίνονται στις πόζες τους, οι προορισμοί τους ήταν η Ρώμη, όπου η Λατίνα σταρ πόζαρε στην πλατεία Πιάτσα ντι Σπάνια και στα διάσημα Ισπανικά Σκαλιά. Επίσης, επισκέφθηκαν το ιστορικό Κολοσσαίο και το μουσείο του Βατικανού.

Παράλληλα ταξίδεψαν στη Βενετία και έκαναν βόλτα με γόνδολα, ενώ ένας ακόμα προορισμός τους ήταν και το Μιλάνο, όπου πόζαραν με φόντο τον πίνακα «Μυστικό Δείπνο» του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Η τοιχογραφία αυτή βρίσκεται στο μοναστήρι Σάντα Μαρία ντέλλε Γκράτσιε.

«Ταξίδι με τα παιδιά μου πριν πάνε στο πανεπιστήμιο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Τζένιφερ Λόπεζ.

Παράλληλα, η Τζένιφερ Λόπεζ και τα παιδιά της επισκέφθηκαν την Τοσκάνη και την ιστορική της πόλη Σιένα, καθώς και τη Φλωρεντία της Ιταλίας και το Παλάτσο Βέκιο.

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