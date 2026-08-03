Η Panik Records απαντά στο Romeo: «Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της»

Η Κατερίνα Λιόλιου μπήκε στο στόχαστρο του Romeo, με το οποίο συνεργαζόταν μέχρι πρόσφατα. Τη Δεύτερα (03.08.2026) μέσω μίας ανακοίνωσης στα social media η τραγουδίστρια κατηγορήθηκε για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Μερικές ώρες αργότερα η δισκογραφική εταιρεία Panik Records απάντησε στα πυρά του νυχτερινού κέντρου.

Η δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκει η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε επίσημα στην ανακοίνωση του Romeo, διαψεύδοντάς την, μέσω του Instagram. H Panik αναφέρει ότι η τραγουδίστρια τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό.

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«Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί.

Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής.

Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός.

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Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό».

Και καταλήγει: «Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της.

H ανακοίνωση της Panik Records

Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».

Εν τω μεταξύ λίγο νωρίτερα και η Κατερίνα Λιόλιου έκανε το πρώτο story στο Instagram μετά το beef με το Romeo.