Η σύντροφος του Αλέξη Παππά, Alessia Demetz, δημοσίευσε στο Instagram ένα… μονόπετρο, αν και δεν ξεκαθάρισε από ποιον το δέχτηκε.

Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του Survivor Αλέξης Παππάς και η σύντροφός του, Alessia Demetz, είναι πολύ ερωτευμένοι και δεν διστάζουν να κάνουν εκατέρωθεν δηλώσεις αγάπης και τρυφερότητας μπροστά στις κάμερες ή στις σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ της Παρασκευής, η ξανθιά επιχειρηματίας ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που έδειχνε το εντυπωσιακό μονόπετρο που δέχτηκε.

Μπορεί να μην ξεκαθάρισε, αν της το έδωσε ο Αλέξης Παππάς, κάνοντάς της πρόταση γάμου, ωστόσο έγραψε ένα μήνυμα όλο νόημα: «All I need, is to love you (Το μόνο που χρειάζομαι είναι να σε αγαπώ)».

Δείτε τι ανέβασε η Alessia στο Instagram:

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, ο 34χρονος Αλέξης Παππάς είχε δηλώσει σχετικά με το ενδεχόμενο να παντρευτεί την Alessia: «Αν υπάρξει γάμος, θα το μάθετε. Προς το παρόν, γνωριζόμαστε», ενώ για τη γνωριμία τους, ο Αλέξης Παππάς είχε εξομολογηθεί:

«Με την Alessia είχαμε συναντηθεί μία φορά στο Μονακό και ήταν αυτό που λέμε “κεραυνοβόλος έρωτας”. Δεν καταφέραμε να ξαναβρεθούμε από κοντά εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά η επικοινωνία μας είχε πάρει διαστάσεις μέσω τηλεφώνου και βιντεοκλήσεων.

Μιλούσαμε καθημερινά και διαπιστώσαμε ότι ταιριάζουμε. Για τον Μάρτιο αυτό που είχαμε πει ήταν ότι θα συναντιόμασταν από κοντά, διότι δεν υπολόγιζα ότι θα έμενα τόσο πολύ στο Survivor.

Ήξερα ότι αθλητικά δεν ήμουν τόσο καλός όσο τα άλλα παιδιά και πίστευα ότι θα μείνω κάνα δίμηνο στο παιχνίδι».