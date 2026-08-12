Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Αρραβωνιάστηκε τον Μπακ Πάλμερ – «Θα σε διάλεγα και σε αυτή και σε άλλη ζωή

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο διανύει την καλύτερη περιόδο στην προσωπικη της ζωή.

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο το βράδυ της Τρίτης (11.08.026) αποκάλυψε ότι αρραβωνιάστηκε με τον επί δύο χρόνια σύντροφό της, Μπακ Πάλμερ και θα παντρευτούν.

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Όπως αποκάλυψε το μοντέλο, ο Πάλμερ της έκανε πρόταση γάμου τον Απρίλιο σε παραλία

«Θα σε επέλεγα σε αυτή τη ζωή και σε κάθε ζωή. Στην αιωνιότητα, αγάπη μου», έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αμπρόσιο, ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίζεται γονατιστός μέσα σε μια καρδιά στην άμμο.