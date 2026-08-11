Κατερίνα Καινούργιου: Οι νέες φωτογραφίες από την Πάρο με ολόσωμο μαγιό και η ευτυχία που βιώνει

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς απολαμβάνει τις πρώτες οικογενειακές διακοπές στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και την 4 μηνών κόρη τους, που θα πάρει το όνομα Ξένια.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 3 Απριλίου 2026, επέλεξε την Πάρο για τις πρώτες διακοπές, ενώ έκανε και αποδράσεις σε Αντίπαρο και Μύκονο. Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από τις όμορφες στιγμές που περνάει εκεί.

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Μάλιστα, η επιλογή της Πάρου δεν είναι τυχαία, καθώς ο επιχειρηματίας σύντροφός της δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί. Την Τρίτη (11.08.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μια σειρά από νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στο όμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί και αναφέρθηκε στην υπέροχο περίοδο της ζωής της.

«Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες που ανέβασε η γνωστή παρουσιάστρια πόζαρε, φορώντας ένα κομψό, ολόσωμο μαύρο μαγιό με έναν ώμο και διακριτικές λεπτομέρειες στην τιράντα. Παράλληλα ανέβασε και νέες πόζες του Παναγιώτη Κουτσουμπή και του μωρού τους.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο (08.08.2026) η Κατερίνα Καινούργιου είχε μοιραστεί μία πολύ χαριτωμένη φωτογραφία της κόρης της στο Instagram. Μάλιστα, το φορμάκι του μωρού έδειχνε την αδυναμία της παρουσιάστρια στην Πάρο.