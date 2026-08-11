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Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ βρίσκονται στην Πάτμο για διακοπές

Οι διακριτικές βόλτες στο όμορφο νησί των Δωδεκανήσων
Mπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ
Mπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ
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Ακόμα δύο διάσημα πρόσωπα του διεθνούς τζετ σετ επέλεξαν τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ επέλεξαν την Πάτμο για να στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, με φόντο τις υπέροχες θάλασσες του Αιγαίου.

Την είδηση για τον Μπράντλεϊ Κούπερ και τη Τζίτζι Χαντίντ έκανε γνωστή το tlife.gr. Το ρεπορτάζ της Κάλλιας Καρτσάκη ανέφερε ότι το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται στο νησί της Πάτμου, προσπαθώντας να κρατηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, άνθρωποι που βρίσκονται στο νησί των Δωδεκανήσων είδαν το ζευγάρι να κάνει βόλτες.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ξέσπασαν φήμες περί γάμου, που ήθελαν το ερωτευμένο ζευγάρι να έχει παντρευτεί κρυφά. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ εθεάθησαν να περπατούν χέρι – χέρι στο Παρίσι τη Δευτέρα (03.08.2026) φορώντας και οι δύο ένα λεπτό δαχτυλίδι στον αριστερό παράμεσο που έμοιαζαν με βέρες, όπως ανέφερε το Page Six.

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ περπατούσαν χαλαροί στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με αθλητικά ρούχα και γυαλιά ηλίου.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι το διάσημο top model και ο ταλαντούχος ηθοποιός του Χόλιγουντ άρχισαν να βγαίνουν τον Οκτώβριο του 2023, ενώ και οι δύο είναι γονείς,.

Η Τζίτζι Χαντίντ έχει αποκτήσει μία κόρη με τον τραγουδιστή Ζέιν Μάλικ, ενώ ο Μπράντλεϊ Κούπερ μία κόρη από τη σχέση του με το διάσημο μοντέλο Ιρίνα Σάικ.

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