Κριστιάνο Ρονάλντο: Παντρεύτηκε την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παρουσία των 5 παιδιών τους

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται την επί σχεδόν 10 χρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, σε έναν γάμο σε στενό κύκλο στην Πορτογαλία.

Ο 41 ετών αστέρας του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το μοντέλο Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, στο Κασκάις της Πορτογαλίας, σε μια «ιδιωτική και προσωπική στιγμή», στην οποία παρευρέθηκαν τα πέντε παιδιά τους.

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Ο Ρονάλντο έκανε σχετική ανάρτηση για τον γάμο του, την οποία συνοδεύει μια φωτογραφία με τα χέρια του ζευγαριού, στα οποία πλέον φορούν τις βέρες τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017 και πριν από ένα χρόνο, η 32χρονη Ροντρίγκεζ είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα τους.

Μαζί έχουν πέντε παιδιά: Τα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο (9 ετών), την κόρη τους Αλάνα (8 ετών), την κόρη τους Μπέλα (4 ετών) και τον 16χρονο γιο Κριστιάνο Τζούνιορ, τον οποίο ο Ρονάλντο απέκτησε από προηγούμενη σχέση. Μαζί με την Μπέλα είχε γεννηθεί και ο δίδυμος αδερφός της, ο Έιντζελ ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.