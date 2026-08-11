Άννα Πρέλεβιτς και Νικήτας Νομικού απολαμβάνουν τις πρώτες διακοπές με τις δίδυμες κόρες τους

Η Άννα Πρέλεβιτς βιώνει μία πρωτόγνωρη καθημερινότητα, καθώς πριν από λίγες μήνες έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κόρες της. Το όμορφο μοντέλο και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, αυτές τις ημέρες κάνουν τις πρώτες τους διακοπές με τα μωράκια τους.

Τη Δευτέρα (11.08.2026), η Άννα Πρέλεβιτς δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο από το μέρος, όπου παραθερίζουν οικογενειακώς. Η Άννα Πρέλεβιτς κάνει δουλειές του σπιτιού, φροντίζει τα γεύματα των παιδιών της και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα του σπιτιού που μένουν.

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«Πρώτες διακοπές με τα διδυμάκια μας», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε η Άννα Πρέλεβιτς στο Instagram.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν το όμορφο μοντέλο έχει μιλήσει για τη συγκινητική διαδρομή μέχρι να πάρει τις κόρες της στην αγκαλιά της, καθώς τα μωρά γεννήθηκαν πρόωρα και χρειάστηκε να παραμείνουν για λίγες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Από τη στιγμή που επέστρεψαν όλοι μαζί στο σπίτι, η καθημερινότητα της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, με τις δίδυμες να αποτελούν πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός είναι μαζί από το 2019 και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 στην Αθήνα και στις 23 Απριλίου 2026 έγιναν για πρώτη φορά γονείς.